Aulas, sestas e horas em abrigos subterrâneos. Um dia de escola das crianças ucranianas

Pouco passa das 11h30 e a turma já está reunida à volta do grande piano de madeira para ter aula de música. Há duas educadoras de cada lado da roda, a professora está ao centro, sentada já a tocar as primeiras notas da canção. As doze pequenas vozes não hesitam em cantar bem alto o início da letra. Pelo meio, perdem-se no ritmo, umas cantam mais lento, outras mais apressado, mas acabam por se encontrar no refrão, quando o entusiasmo atinge o auge e as tranças e puxos das meninas, quase todos finalizados com fitas cor-de-rosa, abanam de um lado para o outro, ao ritmo da canção.

