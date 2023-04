Lisboa quer ser Cidade da Aprendizagem

Lisboa vai integrar a rede europeia de Cidades da Aprendizagem, iniciativa que pretende dinamizar e promover oportunidades de formação para "jovens e adultos, de qualquer condição social", capacitando-os para o mercado de trabalho, anunciou nesta terça-feira a câmara municipal.

A rede Lisboa Cidade da Aprendizagem (LCA) vai ser constituída formalmente na quinta-feira, pelas 15h, numa cerimónia na sede dos Paços do Concelho, onde a Câmara Municipal de Lisboa (CML) assinará protocolos de colaboração com várias organizações e entidades, entre as quais a DECO - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, a Fundação Oriente e a Fundação Ricardo Espírito Santo Silva (FRESS).

A sessão será presidida pelo vice-presidente da CML, Filipe Anacoreta Correia (CDS-PP), que assinará "34 protocolos com associações e entidades", adiantou à agência Lusa fonte camarária, afirmando que Lisboa será a primeira cidade portuguesa a integrar a rede europeia de Cidades da Aprendizagem.

Em comunicado, o município referiu que a iniciativa LCA, que se insere na rede de Cidades da Aprendizagem, irá permitir à autarquia, "em conjunto com parceiros locais, dinamizar e promover oportunidades de aprendizagem, dentro e fora da escola".

"Transformar o acesso de jovens e adultos, de qualquer condição social, a oportunidades de aprendizagem relevantes para o seu sucesso pessoal e profissional" é um dos objectivos da CML, a que se junta a ideia de criar oportunidades inovadoras de aprendizagem através da dinamização de open badges e do estabelecimento de parcerias entre organizações.

Outro dos objectivos é capacitar e empoderar jovens e adultos para o mercado de trabalho, para o desenvolvimento pessoal e para uma cidadania activa, apontou a câmara.

Segundo a autarquia, poderão aderir à rede todas as organizações públicas, privadas e do terceiro sector empenhadas na promoção da aprendizagem ao longo da vida, que terão acesso à plataforma digital LCA, desenvolvida pelo município.

Entre as vantagens da iniciativa está a "criação de um ecossistema único de aprendizagem ao longo da vida em Lisboa, que permite a toda a população, inclusive aos mais vulneráveis e aos menos qualificados, encontrar oportunidades" de formação a nível pessoal e profissional.

A rede LCA pretende ainda contribuir para a identificação e mapeamento de todas as iniciativas neste âmbito, estabelecer parcerias com outras organizações que permitam inovar em educação e formação e, assim, melhor servir os seus destinatários, e ampliar a divulgação e tornar mais acessíveis as iniciativas de aprendizagem na cidade de Lisboa, informou a CML.

A rede europeia de Cidades da Aprendizagem foi criada pela organização internacional Badgecraft e a plataforma digital LCA será coordenada pela câmara de Lisboa, no âmbito de um projecto internacional co-financiado pela Comissão Europeia, que conta com "uma experiência acumulada de implementação de mais de duas dezenas de Cidades da Aprendizagem".

"As oportunidades de aprendizagem divulgadas ou criadas na plataforma possibilitam ao cidadão a conquista de micro certificados, uma solução tecnológica suportada pela CML e que inclui metadados, podendo ser partilhada nas redes sociais, no Curriculum Vitae ou exibida no portefólio online do utilizador", adiantou a câmara.

Com uma iniciativa diferente, mas com objectivos semelhantes, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) promove a Rede das Cidades de Aprendizagem, criada em 2013, que integra, actualmente, 15 cidades, nomeadamente Câmara de Lobos, Mação, Cascais, Anadia, Lagoa (Açores), Praia da Vitória, Gondomar, Pampilhosa da Serra, Alcobaça, Setúbal, Cantanhede, Batalha, Loures, Ourém e Braga.