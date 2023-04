Afinal, Porto Solidário não corre risco de ser extinto: “O dinheiro vai chegar”

O executivo do Porto aprovou por unanimidade o início do procedimento administrativo para alterar o regulamento do Porto Solidário, garantindo que o programa municipal de apoio ao pagamento de rendas ou prestação bancária será compatível com o programa semelhante que o Governo criou. O procedimento irá, no entanto, atrasar em dois a três meses o apoio dado aos munícipes que se candidataram à 11.ª edição do programa da autarquia, actualmente em análise. Quem já tem apoio não deverá sentir qualquer alteração.

“Fica aqui a certeza de que o dinheiro vai chegar”, afirmou Rui Moreira na reunião de câmara desta terça-feira. Na prática, a alteração ao regulamento do Porto Solidário vai transformá-lo num programa “complementar” do Governo, permitindo que os agregados familiares apoiados recebam exactamente o mesmo valor até agora recebido, mesmo que uma parte seja paga pela autarquia e outra pela administração central.

De acordo com as contas da autarquia, se nada fosse feito, cerca de 88% das famílias apoiadas pelo Porto Solidário passariam a receber o apoio governamental e perderiam o da autarquia, que tem valores superiores.

Para evitar essa situação é necessário fazer uma alteração à lei. E Rui Moreira afirma já ter a garantia da ministra da Habitação de que será criada uma “adenda” para que quem é apoiado actualmente não seja prejudicado.

Contactado pelo PÚBLICO, o Ministério da Habitação não quis comentar.

Na passada segunda-feira, quando a carta enviada a Marina Gonçalves se tornou pública, o gabinete de comunicação da ministra dizia ao PÚBLICO que a discussão era extemporânea, garantindo estar em conversações com o município do Porto há uma semana para resolver o problema. A “questão procedimental" seria resolvida e o apoio aos munícipes não estava em risco, garantia.

Isso mesmo sublinhou o vereador socialista Jorge Garcia Pereira, considerando o discurso de Moreira “excessivo”, mesmo que a conversação com o Governo pudesse e devesse ter sido feita com mais tempo. “A lei geral deve ser mais genérica e caber ao município a sua adaptação. Não vemos grandes dificuldades na resolução deste problema.”

O autarca não gostou do que ouviu e retomou as críticas ao processo, classificando a discussão pública promovida pelo Governo de António Costa como uma “burla”: “Foi um exercício profundamente centralista.” As críticas aos socialistas tiveram eco da restante oposição.