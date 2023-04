Chinesa Aiways aposta na elegância para conquistar europeus com o U6

O SUV eléctrico de estilo coupé, com autonomia para cerca de 400 quilómetros, exibe com orgulho o selo “made in China” e chega ao mercado nacional em Junho, sendo proposto a partir de 42.490 euros.

Depois de ter chegado ao Velho Continente com o U5, um SUV convencional servido apenas por mecânica eléctrica, a Aiways tira uma nova cartada da manga, com um SUV coupé, exibindo com orgulho o chavão “made in China”, com uma fábrica em Shangrao, um centro de design em Xangai e uma linha de produção de baterias em Changshu.

O U6, que começará a chegar ao mercado nacional em Junho, onde será proposto a partir de 42.490 euros (38.490€ + IVA para empresas) é acima de tudo um exercício de estilo. Mas é um que poderá fazer com o que o mercado europeu se renda à Aiways que, com o U5, reclamou mais um sentido prático do que estético. E, embora os dois partilhem muitos componentes, quer em termos de mecânica, quer na estrutura, não se confundem.

O U5, lançado no ano passado, é um SUV quadradão; o U6, mais comprido (tem 4,805 metros, mais 12,5 centímetros que o U5), exibe uma linha de tejadilho descendente, a lembrar os coupés, imprimindo-lhe, ao mesmo tempo, características que o fazem reclamar uma veia desportiva. E em termos de aerodinâmica, o novo desenho da carroçaria, permitiu fixar um coeficiente de resistência de apenas 0,248, algo a que também não é alheio um spoiler a rematar a traseira. Já à frente divide-se em duas estruturas horizontais, com a secção superior a ser limitada pelos faróis (cujo desenho, diz a marca, foi inspirado numa queda de água), e a inferior a exibir enormes entradas de ar.

Apesar de maior, as linhas dão a impressão de ser mais acanhado do que o outro carro da gama, mas o interior mantém um abundante espaço, fruto da plataforma concebida especificamente para mecânicas eléctricas, podendo apenas tornar-se um pouco incomodativo o acesso ao banco traseiro se, e só se, os ocupantes tiverem uma altura acima da média. Um pequeno detalhe negativo que se extingue assim que se assume um dos lugares: adultos com mais de 1,80m poderão desfrutar de uma viagem confortável, ainda que a segunda fila, para três, sirva melhor apenas duas pessoas, e os bancos não ofereçam possibilidade de reclinar. Há, porém, tomadas USB dedicadas aos ocupantes traseiros.

Na frente, os dois assentos propostos na versão de equipamento Prime têm características desportivas e proporcionam um muito bom apoio. Mas o que mais se destaca é toda a digitalização das diversas funções. O ecrã da instrumentação é frugal, exibindo apenas as informações essenciais, como velocidade, posição do selector de mudanças (que inova ao surgir num cilindro central que giramos para escolher a marcha desejada), carga da bateria ou temperatura exterior, bem como informações dos sistemas de assistência ao condutor e avisos. Já o dedicado a infoentretenimento não poupa nem em tamanho nem em funcionalidades: com 14,6 polegadas e a exibir elevada resolução, o que facilita a leitura dos vários menus, a ideia é que a maioria das funções do automóvel seja gerida a partir daqui, inclusive o controlo da climatização, os modos de condução e o nível de travagem regenerativa (há maneira de conduzir recorrendo apenas a um pedal, mas o carro não pára completamente quando se solta o acelerador). O sistema, compatível com Android Auto e Apple CarPlay, pode ser actualizado over-the-air.

Pelo habitáculo, a sensação geral é de boa qualidade e há vários materiais que remetem para um ambiente sofisticado, mas é demasiado fácil encontrar plásticos fracos e baratos. É certo que praticamente todos os emblemas os usam, mas o facto de estarem tão acessíveis apenas significa que a marca não os soube esconder (ou nem se deu ao trabalho). Na coluna dos pontos positivos, entram os apoios de cabeça dianteiros, que são ajustáveis em altura, o volante em pele, ou o facto de a parte superior do tablier estar revestida a plástico macio e moldável.

O U6 arruma no porta-bagagens 472 litros (1260 litros com a segunda fila de bancos rebatida), não tendo qualquer arrumação na dianteira, como acontece com o U5 — os cabos de carregamento podem ser colocados num compartimento sob o tapete da bagageira.

A dar vida ao U6 está um motor eléctrico síncrono de íman permanente, a debitar 218 cv (mais 13cv que o U5) e um binário máximo de 315 Nm às rodas da frente. A fornecer energia ao motor está uma bateria de iões de lítio, com células fornecidas pela CATL, com uma capacidade útil de 61,1 kWh. De acordo com a marca, o U6 acelera de 0 a 100 km/h em curtos 7 segundos, atingindo uma velocidade máxima modesta, como acontece em muitos eléctricos, de 160 km/h, para um consumo médio WLTP de 16,6 kWh/100 km, o que, a ser cumprido, permitirá percorrer até 405 quilómetros. E, num curto passeio, que incluiu alguns quilómetros de auto-estrada, verificámos um consumo mais em linha com o anunciado do que observáramos no U5, sempre um pouco acima, prejudicando autonomia.

O carregamento poderá ser feito em corrente contínua, a uma potência de até 90 kW (35 minuto para repor a bateria de 10 a 80%) ou em corrente alternada a uma potência de até 11 kW, o que representa um carregamento de sete horas.

O nível de equipamento de lançamento, Prime, inclui bancos dianteiros aquecidos e eléctricos, tejadilho panorâmico de vidro, câmara de 360 graus, sensores de apoio ao estacionamento, abertura eléctrica da mala e jantes de 20 polegadas, estando bem apetrechado em assistentes de segurança: de série, chega com manutenção da faixa de rodagem, reconhecimento de sinais de trânsito, cruise control adaptativo e alerta de ponto cego. Resta saber se é desta que o Euro NCAP se rende a um modelo da Aiways, em Portugal representada pela Astara; em 2019, o U5 obteve apenas três estrelas.