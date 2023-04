Este livro português é uma "serenata de amor" às orquídeas silvestres

Aviso à navegação. "Este livro não é um guia. É uma serenata de amor ao território e às suas orquídeas silvestres." Aire e Candeeiros - Campo de Orquídeas Silvestres "pode ser lido como uma crónica", avisa o fotógrafo de natureza Luís Afonso, que em Abril de 2015 se propôs encontrar e registar todas as espécies existentes no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC) e que agora revela o livro com mais de 160 imagens, a maior parte delas inéditas, das quais cerca de 120 são de orquídeas silvestres.

No primeiro capítulo, Fernando Faria Pereira leva-nos numa viagem pelas terras altas de Aire e Candeeiros, desde a sua fisiografia ao nosso impacto sobre este território — em franco estado de degradação, como escreve no prefácio o maior especialista em orquídeas portuguesas Daniel Tyteca. No segundo, Luís Afonso revela uma série de histórias sobre as orquídeas, "um dos seres vivos mais peculiares do mundo natural". Finalmente, no terceiro capítulo, o autor apresenta todas as espécies de orquídeas silvestres existentes no PNSAC, "um local único em Portugal para se observarem estas plantas".

Nas serras de Aire e Candeeiros podem ser encontradas mais de 30 espécies diferentes destas flores, sensivelmente metade das que podemos encontrar no território continental português.

O livro está disponível para venda no site do autor e o lançamento oficial está marcado para o dia 15 de Abril, pelas 11h, no Jardim Zoológico de Lisboa, no âmbito da 6.ª exposição de orquídeas e plantas exóticas organizada pelo Clube dos Orquidófilos de Portugal.