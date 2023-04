A estátua que continua de costas voltadas para a Europa

Junto ao Monumento à Pátria, a monumental estátua que se ergue sobre Kiev, reúne-se uma parada silenciosa e imóvel. São carros e aviões de combate que foram símbolos de vitória de um passado aparentemente distante.

Enquanto a Ucrânia trava uma guerra existencial com o gigante vizinho, vai acrescentando os despojos de guerra russos aos seus museus. Aquele que conta a história da Ucrânia na Segunda Guerra Mundial, mesmo ao lado da estátua, recebe agora tanques semi-destruídos, mísseis encarquilhados, veículos perfurados.

São produto dos combates de 2022. A sua presença ali muda a narrativa da relação com a Rússia. No entanto, mais difícil será mudar a orientação da gigante estátua de metal brilhante, que com a espada numa mão e escudo com foice e martelo na outra, continua virada para Moscovo e de costas para a Europa. Camilo Soldado