Variedade e qualidade dos grafitos no Mosteiro da Batalha continuam a surpreender

A quantidade, variedade e qualidade dos grafitos no Mosteiro de Santa Maria da Vitória, na Batalha, continuam a surpreender, mais de 600 anos após o início da sua construção, disse o director do monumento, Joaquim Ruivo.

"O seu elevado número [milhares], a variedade dos temas, a qualidade plástica de algum deles, a ingenuidade de tantos outros" são aspectos que Joaquim Ruivo destacou à agência Lusa.

Segundo o director do monumento, há grafitos praticamente em todo o mosteiro, com excepção da igreja, da capela do fundador e do corpo exterior do lado norte e da fachada principal.

"Estão com grande abundância nos dois claustros, na sala do capítulo, no dormitório, no interior das capelas imperfeitas e em todo o exterior das paredes sul e leste", precisou Joaquim Ruivo.

Entre os grafitos, realçou "barcos em grande número" e de variada tipologia, sendo também muito abundantes motivos arquitectónicos e vegetalistas.

O responsável do monumento explicou que desenhados estão, igualmente, "moinhos com pás rectangulares de madeira, tal como existem na Europa do Norte e que chegaram tarde à Península Ibérica", e dois castelos, "um enigmático, um outro parecido com o de Porto de Mós".

Ainda representados em grafitos estão trajes femininos, diabretes, caricaturas, retratos, falcoeiros ou cavaleiros, assim como letras maiúsculas góticas e gótico cursivo, além de jogos.

Entre os grafitos de animais o "mais famoso é o da cegonha", mas há também peixes e veados, e outros desenhos relativos à heráldica.

Joaquim Ruivo salientou o grafito descoberto, há poucos meses, com a limpeza do claustro Afonso V: "Uma grua/guindaste igual à utilizada por essa Europa fora na construção dos edifícios góticos e já utilizada pelos romanos."

De acordo com o director, a maioria dos grafitos foi feita "com ponteiros de carvão e argila corada, o que faria prever o seu apagamento a curto prazo".

"Mas, curiosamente, ao longo dos anos a acção da água e humidade provocaram a hidrólise da calcite e a sua passagem de solução aquosa para alcalina. Formou-se, assim, uma película de cristais de calcite que cobriu os pigmentos, os fixou e, literalmente, os transformou em pedra, preservando-os definitivamente", esclareceu.

De acordo com Joaquim Ruivo, "nas paredes exteriores (sul-nascente e sul-poente) encontra-se outro tipo de grafito, que resultou de incisões feitas com objectos metálicos e que acabaram realçados pela coloração diferencial da pátina, avivando essas incisões num tom laranja".

A varanda norte do piso superior do Claustro Afonso V também "está repleta também de grafitos incisos, mas esses, com toda a probabilidade, feitos pelos artífices que ficaram alojados nas dependências anexas, após a grande campanha de restauro iniciada em 1840", declarou.

Para Joaquim Ruivo, "a existência de tantos grafitos representando barcos de todas as tipologias" remete "para a importância no estaleiro batalhino dos carpinteiros e, seguramente, carpinteiros que viriam da construção naval", notando que "as estruturas de madeira necessárias à construção das abóbadas, os cimbres por exemplo, eram estruturas muito semelhantes às da construção naval".

Os motivos arquitectónicos e vegetalistas remetem-nos, explica ainda, para os canteiros, para os mestres, que na pedra expressaram os seus planos. "Os grafitos de jogos, por exemplo, permitem-nos especular como os trabalhadores passavam algum do seu tempo, o tempo de ócio", adiantou.

Segundo o director, os grafitos "falam de uma mundividência de centenas de homens anónimos que deram o seu saber e experiência, sobretudo nos séculos XIV e XV, e ainda início do XVI, para a construção de um edifício ímpar", onde se incluíam pedreiros, operários especializados no trabalho de alvenaria (alvanéis), cinzeladores ou vidraceiros.

"Ao mesmo tempo falam do seu quotidiano, dos seus interesses, e é isso tudo que torna o estudo dos grafitos muito aliciante e fundamental", considerou.

Entre os estudiosos dos grafitos, destacou o historiador Saul António Gomes, a quem "não escapou, desde logo, a importância dos grafitos no contexto dos estudos batalhinos. E Jorge Estrela [Angra do Heroísmo, 1944 - Leiria, 2015], que fez um primeiro levantamento, análise e sistematização de uma parte dos grafitos, num estudo pioneiro e fundamental, que necessariamente é o ponto de partida para qualquer estudo e interpretação posteriores", referiu.

Já "Orlindo Jorge tem continuado esse trabalho, com grande empenho, rigor e saber", acrescentou.

Citando Jorge Estrela, Joaquim Ruivo assinalou que o estudo dos grafitos "ressurge como indispensável à compreensão de um tempo", sendo "um discurso improvisado sobre a pedra".

O director do mosteiro defendeu como necessários "o estudo epigráfico e leitura das dezenas ou centenas de assinaturas e frases que povoam as paredes dos dois claustros e das capelas imperfeitas".