Quarta na TV: do paraíso equatorial a Um Legado Sangrento

Nas sugestões do dia também entram Os Filhos do Homem, O Diabo Veste Prada, 1.ª Vez 16mm e histórias de refugiados.

CINEMA

Os Filhos do Homem

AMC, 22h13

Ano de 2027, últimos dias da raça humana. Em Londres, cidade dividida pela violência de grupos nacionalistas, Theo (Clive Owen), um desiludido burocrata, torna-se o improvável defensor da sobrevivência do planeta. Um thriller com assinatura do mexicano Alfonso Cuarón.

O Diabo Veste Prada

Fox Life, 23h10

Andrea Sachs (Anne Hathaway) é uma jovem recém-licenciada que consegue um emprego de sonho: ser a assistente de Miranda Priestly (Meryl Streep), a famosíssima e implacável editora da revista Runaway. Depressa percebe que nem tudo é glamour. Dirigido por David Frankel, o filme adapta ao cinema o romance de Lauren Weisberger. Foi nomeado para dois Óscares: actriz principal (Streep) e guarda-roupa.

Planeta Terror

Nos Studios, 00h

Realizado por Robert Rodriguez para o projecto Grindhouse, dividido com Quentin Tarantino, é uma homenagem ao cinema de série Z, com riscos na cópia, falhas de som e tudo o que um filme desses tem direito. E, para além disso, zombies ao ataque e uma mulher voluptuosa com uma arma no lugar de uma das pernas.

1.ª Vez 16mm

RTP1, 00h36

Um grupo de finalistas da Escola Superior de Cinema resolve fazer um filme em 16mm, entre Portugal, Veneza e Paris. Com poucos recursos financeiros, a rodagem de Amizades Coloridas é atribulada e marcada por uma série de incidentes. 1.ª Vez 16mm tem realização de Rui Goulart, que também entra no elenco, ao lado de António Victorino d’Almeida, Adelaide João e Marisa Paredes.

SÉRIE

Os Crimes de Sommerdahl

RTP2, 22h01

Começa a terceira temporada da série criminal dinamarquesa centrada num trio de investigadores que é simultaneamente um triângulo amoroso, formado por um inspector, a sua mulher e o seu melhor amigo. No primeiro dos oito novos episódios (para ver nos dias úteis), o detective ainda não se apercebeu de que eles têm uma relação. Tem mais em que pensar: é preciso resolver o caso do assassinato de um pai de família.

DOCUME NTÁRIOS

Começar de Novo

RTP2, 13h25

Fugiram da guerra, da tortura, da fome, do medo, da morte. Vieram de países como a Síria, a Bósnia-Herzegovina, o Iraque ou o Bangladesh. Tinham trabalhos, famílias e sonhos. Em comum, têm as histórias de quem deixou uma vida para trás, para começar uma nova noutro lugar. É da partilha dessas histórias que se faz a série documental de 15 episódios, em reposição a partir de hoje na RTP2.

O Equador: A Linha da Vida

Odisseia, 22h32

Da ilha de Bornéu ao monte Kilimanjaro, passando pelas Galápagos e cruzando três oceanos, a minissérie percorre a linha imaginária que divide os hemisférios Norte e Sul para revelar a riqueza da biodiversidade dessa zona e, ao mesmo tempo, documentar as mudanças que já está a sofrer com o aquecimento global.

Os três episódios – Selvas impenetráveis, Terras selvagens e Águas quentes – são emitidos semanalmente. É mais uma estreia integrada no especial Mês da Terra.

Um Legado Sangrento

RTP2, 22h56

Estreia-se uma minissérie documental que vai encontrar no pós-I Guerra Mundial eventos que estiveram na origem de conflitos a que a Europa Oriental e o Médio Oriente assistiram nas décadas seguintes. Relaciona-os, por exemplo, com as ambições do Daesh ou com os antecedentes da Guerra na Ucrânia. A análise desenvolve-se em duas partes, ficando a segunda para daqui a uma semana.

INFANTIL

Bem-vindo ao Mundo dos Ogglies (VP)

Nos Studios, 7h50

Uma família de ogglies procura um novo lugar para morar. A tarefa é difícil porque a sua espécie é dotada de um (mau) cheiro peculiar. Quando Firebottom, o dragão da família, aterra na fedorenta cidade de Smelliville, sentem que encontraram finalmente o lugar ideal.

Os cidadãos locais é que não vêem com bons olhos a chegada de estranhos… Até descobrirem que os ogglies se alimentam de lixo e podem ser a solução para o entulho acumulado. Toby Genkel e Jens Møller realizam esta aventura animada que adapta a obra homónima do autor e ilustrador alemão Erhard Dietl.