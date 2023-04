Morreu Al Jaffee, o inventor do dobrável da revista Mad

Durante mais de 55 anos, de 1964 a 2020, a contracapa da revista de humor Mad ostentou um dobrável: não um desdobrável, que se expandia, mas um dobrável, que se contraía. A icónica página cruzava desenho e texto com uma pergunta cuja resposta absurda, hilariante, bizarra e/ou até pungente, a punchline da piada, era revelada quando se dobrava tudo. Foi uma invenção de Al Jaffee, o lendário cartoonista, desenhador e humorista que morreu esta segunda-feira. À excepção de uma única edição, foi sempre ele o responsável por esta rubrica.

Jaffee tinha 102 anos, estava reformado desde os 99, e morreu num hospital em Manhattan. Segundo o The New York Times, que cita a sua neta, Fani Thompson, a causa da morte foi a falência de múltiplos órgãos.

Sem nunca ter feito parte dos quadros da revista, e sempre apenas como freelancer, trabalhou para a Mad, que incluía na equipa original vários dos seus colegas do Liceu de Música e Arte de Nova Iorque, gente que, tal como ele, não se levava a sério. Continuou a trabalhar com a revista – cuja derradeira edição normal, de periodicidade mensal e com conteúdo novo, saiu para as bancas em 2019 – até quase ao fim. E foi um dos seus mais prolíficos colaboradores, sempre com novo material a cada edição. Bateu, aliás, um recorde do Guinness por ter trabalhado continuamente no campo da banda desenhada ao longo de 77 anos: desde 1942, ano em que as suas primeiras obras apareceram na Joker Comics.

Foto Um dos "dobráveis" que Al Jaffee assinou na Mad DR

Trabalhou também para Will Eisner, bem como Stan Lee, na editora Timely, que viria depois a dar origem à Marvel. Deixou esta última para seguir Harvey Kurtzman, ex-colega e editor original da Mad, com a qual colaborava ocasionalmente, para os projectos falhados Trump e Humbug. Mas voltaria à Mad, onde permaneceu ao longo de várias décadas e foi também responsável pela rubrica clássica Snappy Answers to Stupid Questions. Dos grandes nomes que passaram pela era clássica da revista, os chamados "Usual Gang of Idiots", só continua vivo o argentino Sergio Aragonés.​

Al Jaffee nasceu Abraham Jaffee em 1921, em Savannah, na Georgia. Aos seis anos, foi viver com a mãe para um shtetl judeu na Lituânia, país de onde os seus pais eram originários. Ficou lá quatro anos – a mãe terá acabado por morrer na Lituânia em 1939, embora nunca tenha chegado a haver confirmação oficial deste facto. Todos os meses, o pai enviava aos filhos distantes banda desenhada vinda da América, algo que despertou em Al um interesse por esta arte enquanto vivia num contexto que, diria depois em entrevistas, parecia o século XIX.

Em 2008, o autor Mike Sacks falou com Jaffee para compor And Here's the Kicker, um livro de conversas com vários nomes sonantes da escrita humorística que foi recentemente republicado pelo Vulture, site da revista New York, por ocasião do 102.º aniversário do cartoonista. Perguntou-lhe por várias invenções surgidas em cartoons por ele assinados que no seu tempo pareciam estranhas e improváveis mas que acabariam por tornar-se realidade: um processador de texto com corrector ortográfico, a opção de remarcar números no telefone, o snowboarding. Jaffee, detalhadíssimo em quase todas as outras respostas, dizia não se lembrar de nada. O ímpeto de inventar vinha, admitia, desses tempos na Lituânia em que não tinha acesso a brinquedos e tinha de os criar de raiz com o irmão.

Crescer durante a Grande Depressão foi uma experiência indelével. Assim como o anti-semitismo que presenciou nos quatro anos que passou na Lituânia: para se proteger disso, acabaria, quando passou pelo exército norte-americano, como artista, na Segunda Guerra Mundial, por mudar de nome para Allan.

Os dois temas contaminariam a sua obra. Tinha estudado belas artes e virou-se para os cartoons, um universo em que se podia fazer dinheiro. O seu trabalho, como o de muitos dos seus pares, não tinha necessariamente grandes pretensões artísticas. A missão era ganhar a vida e, depois, entreter. Ainda assim, mesmo sem ambição, tornou-se altamente influente, inspirando gerações e gerações de leitores e leitoras pelo mundo inteiro.