Declarações de Costa indignam oposição. “Só acha isto gravíssimo?”, diz Montenegro

Poucas horas depois de o primeiro-ministro ter qualificado como “gravíssimo” o email do secretário de ex-secretário de Estado, Hugo Mendes, Luís Montenegro, líder do PSD, reagiu no Twitter e considerou que António Costa foi redutor ao pronunciar-se negativamente apenas sobre a mensagem do governante, deixando de fora outras revelações feitas na comissão parlamentar de inquérito à tutela política da gestão da TAP. À direita, tanto o Chega como a IL defenderam que as explicações do primeiro-ministro são insuficientes e voltaram a pedir a demissão do Governo.

