Da campanha aos apelos dos militantes, Bloco prepara convenção nacional

Face à candidatura dos dirigentes do BE, que granjeia o apoio da maioria dos militantes, os opositores que querem disputar a liderança têm tentado fazer uma campanha mais activa pela sua moção.

Faltam menos de dois meses até à convenção nacional do Bloco de Esquerda (BE), onde os militantes irão despedir-se de Catarina Martins e eleger uma nova direcção, com Mariana Mortágua à cabeça, apoiada pela maioria dos actuais dirigentes em torno da moção A, ou os críticos internos, que têm como porta-voz principal da moção E o ex-deputado Pedro Soares. Sendo expectável o desfecho, não estão em curso grandes campanhas internas, mas, face ao espaço mediático e ao apoio interno de que a candidatura da deputada dispõe, os críticos têm-se esforçado por ganhar mais visibilidade dentro e fora do partido.