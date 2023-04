Serviços mínimos, sim! Serviços máximos, não!

Se os serviços mínimos são isto, preferimo-los aos serviços máximos e inúteis do nosso quotidiano. Deixem-nos permanecer nos serviços mínimos, se querem dizer garantir as aprendizagens dos alunos.

A declaração e imposição dos serviços mínimos pela tutela, leia-se Ministro da Educação, pode ser lida ironicamente, como a reposição dos direitos dos professores. De acordo com estes serviços, os professores têm que garantir que os alunos têm três horas diárias de aulas. Ora, há lá coisa mais desejada e justa do que colocar um professor apenas a dar aulas? Reivindicamos isto porque as aulas e a lecionação estão muito longe de ser a nossa atividade principal. Claro, que não reivindicamos apenas as três horas que agora nos são impostas. Reivindicamos o direito e o dever de dar apenas aulas. Afinal, foi para isso que nos preparámos e desenvolvemos aptidões pedagógicas a par de científicas.

Talvez seja útil esclarecer o que tem vindo a acontecer ao ensino desde os últimos 20 anos e que nos retirou o que agora retorna sob o abusivo imperativo dos serviços mínimos. Por que razão dar aulas é um direito reivindicado? Pensamos que se descrevermos um dia de trabalho de um professor, talvez as pessoas e a opinião pública entendam melhor o que se passa com a rotina de trabalho de um professor.

Oficialmente a primeira aula ocorre às 13h. Antes disso há que redigir um memorando de uma reunião da semana passada para sugerir redução de burocracia e evitar redundâncias de trabalho previstas entre dois documentos impostos pelo ministério. Acontece que não basta termos conversado, é preciso escrever sobre isso para que se assumam responsabilidades, ou seja, o efeito que se pretende anular é a causa do mesmo, por outro lado. E é isto com tudo. Há um efeito de ricochete sobre cada ato que é provocado por aquele que se quer eliminar. Quase uma hora a redigir o referido documento, partilhá-lo com os colegas da equipa, aguardar as respostas e fazer as alterações sugeridas, enviar com o conhecimento de todos, finalmente, fazer as mudanças.

Depois, responder aos emails dos encarregados de educação, com pedidos que podem variar desde a justificação de faltas, a pedidos para os ajudarmos na educação dos filhos (não quer ir ao médico, recusa a ida ao psicólogo, à consulta do planeamento familiar, em cumprir regras, sabe-se lá mais o quê, dado que a cada ano o leque de pedidos se abre e parece um leque infinito que nenhum japonês concebeu), ou responder aos pedidos do tribunal, da CPCJ e que nunca demoram menos de duas horas a ser conseguidos, se tudo correr bem. Consultar o programa de alunos e proceder à justificação das faltas e arquivar os documentos. Durante a manhã ainda chega, da direção, mais um pedido para preencher um documento com dados para uma plataforma aberta pelo ministério, e que é para ontem. Ao fazer-se isto, as direções dão conta de que estão sob o olhar panóptico do ministério que tudo controla e tudo cruza. O pedido é para ser realizado, o mais tardar, até ao dia seguinte. Para se conseguir é preciso desencadear processos que passam pela consulta de documentos que estão dispersas em drives, dossiês, pessoas diversas. Muitas vezes, descobrimos que as informações que o pedido requer não estão sistematizadas, pelo que se cria mais um documento interno para passar a recolher essa informação.

A manhã fica perdida. Não se abriu o caderno das aulas do dia, nem se leram as aulas que se vão dar, nem se pensou e criou a estratégia com que se vai abordar as matérias, nem se criaram recursos para verificar a aprendizagem e treinar as competências. O cansaço está instalado (são anos consecutivos disto) e a irritabilidade também. A preocupação é como conseguir responder a isto no tempo pedido? Diga-se que é também tempo perdido. Entre as oito horas e o meio-dia fez-se isto.

Às 13h, entramos nas aulas. Recolhemos dinheiro para as visitas de estudo, advertimos sobre as faltas (que estivemos a analisar de manhã e pedir que peçam aos pais que justifiquem e cumpram os três dias estipulados na lei), lemos informação a dar e chamamos à atenção para a urgência da resposta à mesma.

Finalmente, lá se dá a aula, com muito cansaço e sensação de sermos um meio para uma finalidade obtusa e obscura. Isto claro, numa escola com alunos com comportamentos adequados. Numa escola sem alunos destes – que irão todos para o privado, para ter aulas e aprendizagens, de facto, essenciais e treino de competências-chave, a partir de conteúdos sérios e difíceis – nunca se chega a entrar na matéria. E assim até às seis da tarde.

Antes de sairmos da escola, olhamos o email e pensamos que temos seis turmas de testes para corrigir, uma reunião de grupo online e mais emails para responder, todos com urgências.

Durante a reunião, alguém pede mais dois balanços, mais duas reflexões, mais atividades para a escola ter boa nota na avaliação externa – da qual depende o número de excelentes e muito bons com que os professores podem ser avaliados, porque a avaliação de cada professor depende da avaliação da escola, hélas (!) – o que ninguém diz e é o cúmulo da injustiça –, mais um trabalho manual para se dar volta à falta de orçamento para comprar materiais e mais nem sei quantos gestos não didáticos.

Antes de o dia terminar, jantamos e vamos sentar-nos, extenuados, à secretária a corrigir os testes e ou outros instrumentos de verificação da aprendizagem, como agora se diz. Porque a convencionalidade também dominou a nossa vida e as modas pedagógicas podem implicar a mudança de todos os documentos e horas de discussão que Kuhn designaria serem de discussão entre os conservadores do paradigma e os revolucionários. As operações de charme nos documentos hão de acontecer. Alguém, para acabar com as vãs discussões, promete fazer esse trabalho extra.

Aliás, no sistema de ensino português, a única coisa que se renova é mesmo a papelada e os nomes dos processos, as instalações e a miséria com que trabalhamos – até fotocópias a cores têm que ter pedido de autorização em muitas escolas – são crónicas. O dever de renovar a toda a pressa é exclusivo dos professores. É bom que as pessoas saibam que mesmo a digitalização é um bluff, dado que a rede é fraca e os materiais informáticos parcos estão obsoletos. Mas há digitalização no papel e em escolas com pessoas a dar horas da sua vida a um processo que não é acompanhado com recursos nem reconhecimento.

À meia-noite, quando os papéis de registo das classificações estão todos preenchidos, tudo nos dói. Nem uma turma de testes ficou corrigida. Mas o pior, o pior mesmo, é a sensação de nunca termos sido professores. De termos tido um dia ocupado com o desnecessário, o que causa entropia e nos afasta da lecionação, da nossa vocação.

Por isso, os serviços mínimos repõem uma ordem natural do sistema, relembram – e é o ministro que os impõe – que ser professor é ensinar. Também é aprender, nas horas não letivas, como o poder ser da melhor maneira. Um professor tem que aprender: ler, ver exposições, ir a museus, partilhar práticas exigentes com formações adequadas e não pseudocientíficas. Muita formação é má catequese e alguma é ridícula e os professores passam 25 ou 50 horas a aprender senso comum, ou pagam. Em qualquer dos casos, sempre fora do tempo letivo.

Se os serviços mínimos são isto, preferimo-los aos serviços máximos e inúteis dos nossos quotidianos. Por isso, senhor ministro João Costa, retire desta exigência um imperativo para o futuro: deixe-nos permanecer nos serviços mínimos, se serviços mínimos querem dizer, nas suas palavras, garantir as aprendizagens dos alunos. De serviços máximos estamos fartos! Afinal, como lembra Aristóteles, entre vários benefícios destas greves e desta vozearia com que tantos colegas chamam a atenção para o nosso sofrimento e para as injustiças de que temos sido alvo, a coisa até está a tender para o seu lugar natural. E o lugar natural do professor é na sala de aula a ensinar e fora dela a aprender. Oiça-se, pois, senhor ministro, a si mesmo.

A autora escreve segundo o novo acordo ortográfico