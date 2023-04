Para que queremos empresas públicas?

A reforma do sector empresarial do Estado conseguir-se-á com a despolitização da sua gestão e com a liquidação da parte que actua em mercado concorrencial.

A nacionalização da TAP produziu um festival de negligência, nepotismo e abuso de poder. As palavras não são originalmente minhas; foram aqui escritas, em primeiro lugar, pelo senhor director (cessante) do PÚBLICO, Manuel Carvalho. No entanto, são palavras que subscrevo, eu e tantos outros, depois do triste espectáculo a que temos vindo a assistir na última semana, na comissão parlamentar de inquérito (CPI) à TAP. Importa, portanto, reflectir sobre o papel das empresas públicas. Para que servem e para que as queremos?