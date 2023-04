Vamos fomentar saladas

É uma pena que os países onde se come bem não saibam como se come nos outros países onde se come bem.

Há um Portugal onde se come sempre mal: é o Portugal das saladas. Como é que a nossa única salada de peixe é de atum enlatado? Mas, em vez de fumegar e ferver com a falta de saladas no nosso país – num país com tanta coisa para saladar –, pus-me a pensar em soluções.