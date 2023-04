O coração ainda bate. A vocação do mal

Assisto com espanto à raiva que se amplifica nos megafones virtuais de cada um. Palavras escritas com ódio ateando fogos desnecessários. Feridas premeditadas que fazem ricochete, para frustração de quem as provoca. Falamos agora com frequência da falta de humanidade, e eu temo que essa seja também uma pandemia: a descaracterização dos homens e das mulheres que habitam este lugar que ainda é magnífico. Que privilégio termos vindo cá ver tantas coisas sublimes. Algumas, felizmente, continuam a ser inexplicáveis.

Somos a primeira espécie a ter consciência da possível extinção. No entanto, por muito que uns puxem a corda para o lado do bem, vejo cada vez mais gente a cair na tentação do mal. Gente mesquinha que jura vingança porque há sempre alguém a ocupar o lugar que podia ser dela. Uns gritam contra os imigrantes, outros, simplesmente, contra aqueles mais à mão, que culpam da sua falta de visibilidade. Há sempre alguém que está a mais, e nunca é aquele que aponta o dedo aos outros. Estas pessoas, raramente conquistando o que pretendem, acabam, no entanto, por conseguir magoar o outro, não percebendo que nesse disparo só encontrarão o eco acentuado do seu vazio.

Há dias, uns amigos com um espaço aberto ao público falavam-me da maldade cirúrgica de quem deixa comentários desfavoráveis sobre algo que não terá corrido bem. "O quê?", perguntei. “Uma nódoa de vinho na mesa. Uma garrafa que veio trocada." Ouço e registo. Penso no que levará alguém a ir escrever sobre um miúdo que verteu indevidamente uma gota de vinho na mesa. Alguém que, no corrupio de uma noite, se engana num rótulo. Claramente, já não somos do tempo em que se enviava uma mensagem dentro de uma garrafa acreditando que do outro lado do oceano alguém a receberia um dia. Não há tempo para isso. Não há fé nos outros. Os meus amigos — com um trabalho irrepreensível — tinham-se focado num comentário maldoso que os tinha quase feito baixar os braços. Fomos à cozinha contrariar o desânimo. Ainda alimento a fé, até quando também ela me falta.

Volto sempre ao mesmo momento em que a minha filha, muito nova ainda, me pergunta, com determinação, se retenho mais os momentos bons ou os maus. E eu hesito. E nesse instante enfraqueço, por me virem muito rapidamente à memória coisas tristes. Mágoas que ficam quase tatuadas e que nos ocupamos diariamente a enxotar.

É verdadeiramente impressionante como nos deixamos afectar por algo menos bom no meio de tantas coisas que nos foram sempre favoráveis. Será a força do mal ou será por termos sido educados a praticar o bem? (Ainda somos, não somos?) O mal torna-se disruptivo ao ser excepção? Há mais perguntas para fazer sobre a nossa vocação para o mal. Nem todas têm resposta.

A humanidade — que não lança garrafas ao mar porque prefere emitir recados inflamáveis onde possam ser vistos — está a perder-se. Não tenho dúvidas. Os que puxam a corda do bem parecem-me insuficientes para tanto ódio espalhado. As atrocidades da guerra têm um palco específico, mas muitos andam a disseminar o ódio, a raiva e a frustração (onde tudo radica) ao mesmo ritmo com que respiram.

Se eu tenho medo desse mal? Diria que não sou imune à disrupção, mas vou continuar do lado dos que arregaçam as mangas para puxar a corda. Caio para o lado da fé.

As manhãs nascem novas todos os dias.

O sol engana a guerra — e talvez possa diluir os nossos combates internos.