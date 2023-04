Subida dos custos da construção fica abaixo da fasquia dos 10%

Pela primeira vez desde Janeiro do ano passado, os custos assumidos pelas empresas com materiais e mão-de-obra para construir casas novas registaram um aumento inferior a 10%.

Depois de 12 meses seguidos com subidas anuais de custos superiores a 10%, o sector da construção em Portugal quebrou esta tendência em Fevereiro, confirmando o abrandamento progressivo das pressões inflacionistas que se regista principalmente no arranque deste ano.

De acordo com os dados publicados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), os custos suportados pelas empresas na construção de casas novas foram, no passado mês de Fevereiro, superiores em 9,1% aos registados em igual período do ano passado.

É uma variação homóloga dos custos ainda muito significativa, mas ainda assim marca o regresso deste indicador a valores abaixo de 10%, algo que já não acontecia desde Janeiro do ano passado.

De facto, depois de atingir uma variação homóloga máxima de 15,3% em Abril do ano passado e de ter terminado o ano perto dos 11%, os custos de construção com novas casas estagnaram em Fevereiro face a Janeiro, levando a variação deste indicador face ao período homólogo a baixar de 11,1% em Janeiro para 9,1% em Fevereiro.

Os custos assumidos pelo sector da construção em Portugal começaram a subir logo ao longo de 2021, numa altura em que os constrangimentos nas cadeias de distribuição internacional levaram a que muitos dos materiais importados (principalmente da China) escasseassem e se tornassem mais caros. Com a guerra na Ucrânia e o aumento dos preços dos combustíveis, o encarecimento dos materiais acentuou-se, principalmente ao longo de Março e Abril do ano passado.

A par desta pressão de custos ao nível dos materiais, assistiu-se igualmente ao longo de 2021 e 2022 a um agravamento no sector da construção da outra grande componente dos custos, o da mão-de-obra, numa fase em que, também a partir da pandemia, as empresas se queixam da falta de trabalhadores disponíveis.

Em Fevereiro, tanto ao nível dos materiais como da mão-de-obra, registou-se um abrandamento do ritmo de subida dos custos de construção de casas novas. Nos materiais de construção, a variação homóloga dos custos passou de 10,2% em Janeiro para 9,3% em Fevereiro, o valor mais baixo desde Junho de 2021. Já na mão-de-obra, a variação homóloga caiu de 12,2% para 8,8%. Entre Janeiro e Fevereiro, a variação mensal dos custos foi, tanto ao nível dos materiais como da mão-de-obra, praticamente nula.

A expectativa é a de que este abrandamento de custos possa vir a prolongar-se por mais alguns meses, nomeadamente se se confirmar a melhoria de funcionamento das redes de distribuição internacionais e se os preços dos combustíveis não regressarem aos níveis muito elevados atingidos no início da guerra na Ucrânia. Mas dúvidas subsistem em relação à evolução dos custos com pessoal, uma vez que, num cenário de inflação alta, as empresas de construção podem ver-se forçadas a aumentar mais os salários para atraírem a mão-de-obra de que precisam.

Os custos assumidos pelas empresas são um dos factores por trás da evolução dos preços da habitação em Portugal, mas estes são também fortemente influenciados pela evolução da oferta e da procura no mercado imobiliário.