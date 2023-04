Miguel Oliveira está de volta, Marc Márquez ainda em dúvida

Os dois pilotos saíram lesionados num acidente entre ambos no GP do Algarve.

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) vai regressar à competição no próximo fim-de-semana, no Grande Prémio das Américas de MotoGP, terceira ronda do Mundial de Velocidade, que se disputa em Austin, nos Estados Unidos.

No entanto, o piloto português, que sofreu uma lesão de impacto em vários tendões da perna direita durante o GP de Portugal, a 26 de Março, após ser abalroado pelo espanhol Marc Márquez (Honda), terá, ainda, de passar o exame médico da organização do campeonato.

"Miguel Oliveira, que sofreu uma infeliz lesão na ronda caseira há menos de três semanas, está pronto para regressar esta semana e viajar para os EUA. Contudo, precisa de passar o teste médico na quinta-feira e ser declarado apto para a corrida", adiantou a equipa do piloto português, em comunicado. A RNF Aprilia frisa, ainda, que Oliveira "tem boas sensações no que respeita à sua recuperação".

Já o espanhol Marc Márquez, também lesionado no incidente com Oliveira, ainda não tem regresso confirmado. O piloto publicou imagens nas redes sociais que sugerem uma recuperação bastante adiantada à cirurgia à mão, mas ainda não é certo o regresso em Austin.

O GP das Américas é a terceira de 21 provas do calendário de 2023. Após duas rondas já disputadas, o italiano Marco Bezzecchi (Ducati) lidera o campeonato de MotoGP, com 50 pontos.