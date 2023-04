Cerimónias fúnebres de Manuel Baptista iniciam-se em Lisboa e terminam em Faro

Artista plástico algarvio morreu no sábado aos 87 anos.

As cerimónias fúnebres do artista plástico algarvio Manuel Baptista, que morreu no sábado aos 87 anos, têm início na terça-feira em Lisboa, sendo o funeral realizado na quarta-feira em Faro, cidade de onde era natural, foi esta segunda-feira divulgado.

De acordo com comunicado da agência funerária Servilusa, o féretro de Manuel Baptista estará nas capelas da Basílica da Estrela, em Lisboa, na terça-feira, a partir das 18h00 horas, saindo depois na quarta-feira às 08h00 para Faro, com previsão de chegada à Igreja de São Luís às 11h00, onde decorrerá o velório.

O cortejo fúnebre para o Crematório de Faro terá início às 15h00 horas.

Joaquim Manuel Guerreiro Baptista nasceu em Faro, em 1936, e formou-se em pintura em Lisboa, em 1962, na Escola de Belas-Artes, onde leccionou por um breve período.

Dividindo o seu tempo entre Lisboa e Faro, dirigiu naquela cidade algarvia, na década de 1990, duas galerias municipais.

Alguns prémios nacionais que recebeu (Soquil, 1970; Arus, 1982; Bienal de Cerveira, 1984; BANIF, 1993) e exposições antológicas e retrospectivas do seu trabalho (Loulé, 1988; SNBA, 1990; ou Casa da Cerca, Almada, 1996), foram afirmando o seu reconhecimento no panorama artístico.

Mais recentemente, em 2012, Manuel Baptista recebeu o Prémio Autores, atribuído pela Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) a uma exposição apresentada no Museu da Electricidade (actual MAAT), da Fundação EDP.

Manuel Baptista preparava, para o próximo mês de Julho, uma nova retrospectiva global do seu trabalho, no Museu de Faro e na galeria Trem.