A escolha do dr. Costa

Ao contrário do seu partido, que há já muito me não surpreende – nem me engana –, o senhor dr. António Costa em primeiro-ministro foi uma agradável surpresa. (…) Tal surpresa, porém, traz-nos hoje à memória outro chefe de governo que, após muita esperança derramada, se viu cercado por águas pantanosas e, em vez de secar o pântano, partiu; e hoje vagueia em penitência, carregando o mundo, forçado ao convívio contrafeito com os maiores bandidos residentes sobre a esfera terrestre.

Ora, o senhor dr. António Costa não parece ter o mesmo perfil deste antigo governante, mas não restem dúvidas de que à sua volta exalam já os miasmas fétidos do pântano. Mesmo assim, pode ainda escolher ser, desta vez, uma surpresa para os mais próximos e secar o pântano; ou tomar as vestes angelicais do seu remoto antecessor e ocupar lugar na procissão dos senhores mortos; ou revelar que é, afinal, igual aos demais.

Seja como for, estas três saídas resumem-se a uma só singela e dramática escolha a que o destino o conduziu: ou fica com os portugueses, ou vai com o partido. Oxalá tenha novamente a coragem para surpreender.

Sérgio Tovar de Carvalho, Lourinhã

Greves

Sindicalista ativo quando não era fácil sê-lo, não posso deixar de manifestar o meu repúdio pela forma como hoje se exerce esse direito inalienável dos trabalhadores que, no meu ponto de vista, não passa de uma forma de agitação social, promovida pelos partidos que manifestamente se declaram já de protesto e recusam participar na construção de um país solidário e evoluído. Ao contrário do que acontece com frequência (…), concordo totalmente com o editorial de sexta-feira de Manuel Carvalho. A transferência para os utentes, sejam do ensino ou dos transportes ou da Justiça ou do funcionalismo, dos sacrifícios das atuais greves prejudica principalmente as classes economicamente mais desfavorecidas que tanto apregoam defender. Prejudicar outros sem sofrer qualquer prejuízo é desonesto e imoral! Não defendem a escola pública, o SNS, a eficiência dos serviços públicos ou a qualidade dos transportes. Defendem, sim, apenas e só e à custa dos outros, o aumento dos seus salários! (…)

Rui A. Lima, Amadora

A greve é uma festa

Quando Manuel Carvalho (M.C.), no seu editorial publicado na Sexta-Feira Santa, pergunta “Por que razão temos estas greves intermináveis?”, imaginei, na minha proverbial ingenuidade, que indicasse, de forma algo salomónica, a teimosia dos grevistas, mas também a dos poderes contra quem são instauradas, uma vez que ambas as partes, por norma, têm exibido grande irredutibilidade nas posições assumidas. Cedo verifiquei que estava enganado, porque, para M.C., tudo se resume à “chico-espertice” dos sindicatos que, pasme-se!, procuram facilitar a vida dos seus membros. É tudo uma questão de preço, e as greves multiplicam-se, porque são demasiadamente baratas para quem as faz. Houvesse (mais) prejuízos associados e o “mal” seria cortado pela raiz, o que só não acontece porque “o poder político [continua a] encolher os ombros”. Não quero crer, mas parece que M.C. confere completa irrelevância à degradação da vida dos trabalhadores portugueses. Talvez fosse bom, dentro da sua lógica “contabilística”, fazer umas contas, e confirmar, no seu “balanço”, se os grevistas têm “margem de lucro” suficiente nos rendimentos para, em cima do agravamento quotidiano do custo de vida, suportarem mais “alcavalas” no exercício de direitos básicos.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

Saúde e PPP

A Saúde é um direito e cabe ao Estado assegurá-lo. Como é outra conversa. Os grupos privados que investem na saúde preocupam-se mais com o remunerar os acionistas do que com a saúde da população. Convido quem me acuse de ter preconceitos ideológicos a refletir sobre os seus.

No caso das parcerias público-privadas (PPP), interrogo-me. É verdade que os contratos com as PPP excluem o tratamento de patologias mais dispendiosas? As PPP têm melhor desempenho do que os hospitais públicos? Se têm, que critérios sustentam tal afirmação? Estamos mesmo a comparar realidades semelhantes? Será que as práticas clínicas diferem, como sugere a elevada percentagem de cesarianas na hospitalização privada, o que aumenta a despesa e o risco para a mãe e criança? A gestão pública é menos eficiente? A formação dos gestores será diferente, ou será que as regras de gestão das PPP serão diferentes? Não podem alterar-se as regras da gestão pública? A análise do desempenho das PPP leva em conta o impacto na saúde da população? As PPP dão lucros para os acionistas e ainda poupam dinheiro ao Estado? Como? Será o toque de Midas?

Fernando Vasco Marques, Sintra