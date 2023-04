Há três dias que a Coreia do Norte não dá notícias

A Coreia do Norte pode ser um dos países mais isolados do planeta, mas isso não quer dizer que se mantenha incomunicado do mundo. Responsáveis norte-coreanos falam diariamente com responsáveis sul-coreanos para tratar de questões de segurança, mas há três dias que em Seul se tenta comunicar com Pyongyang e ninguém responde nas linhas telefónicas usadas para os contactos entre os dois países.

Um silêncio que se torna mais pesado porque na quinta-feira a Coreia do Norte acusou os Estados Unidos e a Coreia do Sul de estarem a fazer escalar a tensão na península ao ponto de estarmos “à beira de uma guerra nuclear”.

De acordo com um artigo na agência oficial de notícias norte-coreana KCNA, atribuído a Choe Ju Hyon, um analista internacional de segurança, e citado pela Al-Jazeera, “o histerismo imprudente do confronto militar dos EUA e dos seus seguidores contra a RPDC [República Popular Democrática da Coreia, nome oficial da Coreia do Norte] está a levar a situação na península da Coreia para uma catástrofe irreversível… à beira de uma guerra nuclear”.

O artigo, suscitado pelos exercícios conjuntos entre EUA e Coreia do Sul, alertava para o facto de a situação estar a chegar a um “ponto de explosão”.

Desde essa altura que a Coreia do Sul não consegue contactar a Coreia do Norte pelos meios habituais, normalmente feitos através dos serviços diplomáticos durante a semana e por via militar aos fins-de-semana.

Este domingo, de acordo com a Europa Press, que cita a agência oficial de notícias sul-coreana Yonhap, oficiais militares sul-coreanos tentaram estabelecer contacto mais uma vez com os seus congéneres norte-coreanos às 9h (1h em Portugal continental), mas sem êxito.

A suspensão total de comunicações entre os dois países que dividem a península da Coreia é muito rara e o silêncio actual chega numa altura em que Pyongyang está a levar a cabo testes de novas armas. No sábado, testaram um drone submarino com capacidade nuclear.

Foto Conjunto de fotos divulgado pela agência oficial de notícias da Coreia do Norte KCNA dos testes da semana passada de um 'drone' submarino com capacidade nuclear KCNA/EPA

De acordo com a Europa Press, a última vez que a Coreia do Norte interrompeu o contacto com a Coreia do Sul foi em 2017, dias antes de os norte-coreanos testarem um míssil balístico que sobrevoou o Japão.

Desde Março que os EUA e a Coreia do Sul realizam os seus exercícios militares anuais da Primavera, no mar e no ar, e que inclui um porta-aviões nuclear norte-americano, bombardeiros B-1 e B-52, bem como o primeiro grande exercício de desembarque anfíbio em larga escala em cinco anos.

“Os exercícios transformaram a península da Coreia num enorme barril de pólvora que pode explodir a qualquer momento”, acrescentou Choe Ju Hyon no texto publicado na quinta-feira, um dia depois da chegada dos B-52 norte-americanos.

A Coreia do Norte aumentou a sua actividade militar nas últimas semanas, realizando vários testes de novas armas, nomeadamente do Hwasong 17, o seu míssil balístico intercontinental de maior alcance. Também testou ogivas nucleares mais pequenas, um drone submarino nuclear ainda em fase de desenvolvimento e disparou vários mísseis de cruzeiro, incluindo a partir de um submarino.