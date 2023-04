Tornar-se um pai: a transição para a paternidade

O nascimento de uma criança é o nascimento de um pai

O nascimento do primeiro filho marca a transição para a paternidade na vida dos homens. Este é um marco de desenvolvimento, uma nova fase na vida adulta com tarefas e responsabilidades desconhecidas. A transição é mais marcante para a maioria dos homens que se tornam pais na atualidade do que foi para os seus pais e avôs. Nos dias de hoje, os pais nos países ocidentais industrializados estão muito mais envolvidos no cuidado das crianças do que os pais de antigamente: em relação aos seus próprios pais, estão três a seis vezes mais tempo envolvidos. Como é que os homens estão preparados para um evento que muda a vida, o evento de se tornar um pai?

Mudanças hormonais nos homens que se tornam pais

As alterações nos níveis hormonais nas mulheres que passam pela gravidez e dão à luz são inigualáveis. Estas são necessárias para o alojamento e alimentação de um novo ser humano. No entanto, na transição para a paternidade, os homens também passam por alterações hormonais, embora não sejam tão significativas como aquelas que as mulheres sofrem. Desde cerca de quatro semanas antes do nascimento do seu primeiro filho até cerca de cinco semanas após o nascimento, os níveis de testosterona, vasopressina e cortisol dos homens diminuem e os seus níveis de oxitocina aumentam ligeiramente.

Estas hormonas estão envolvidas em muitas atividades. A testosterona é relevante quando somos ousados e competitivos; a vasopressina torna-nos alerta; o cortisol ajuda-nos a responder a situações inesperadas e é elevado quando estamos sob stress; e a oxitocina é conhecida como a hormona do amor, embora tenha mais funções, como ajudar-nos a reconhecer sinais sociais (ex: as emoções dos outros).

Estas alterações hormonais nos pais podem ser consideradas funcionais, pois possibilitam uma interação suave e cuidados sensíveis com o bebé. Mas também pode ser o contrário: no período perinatal, as novas atividades e rotinas dos pais podem levar a alterações nos seus níveis hormonais, o que por sua vez apoia uma paternidade sensível. Por exemplo, quando os pais passam algumas noites por semana no sofá a acarinhar o seu bebé em vez de jogarem futebol, os seus níveis de cortisol diminuem e os seus níveis de oxitocina aumentam. Isto, por sua vez, pode torná-los mais pacientes quando o bebé protesta durante as trocas de fraldas.

Esta ideia das rotinas de cuidar do bebé que levam à mudança dos níveis hormonais é apoiada por investigações recentes sobre os cérebros dos pais.

Os cérebros dos homens mudam quando se tornam pais?

Uma forma de estudar o cérebro é olhar para a atividade das áreas cerebrais em resposta aos estímulos relacionados com as crianças. Grande parte desta investigação centra-se nos sons dos bebés que choram, visto que se trata de um som tão intenso e significativo. No seu primeiro período de vida, é a única forma de os bebés poderem atrair a atenção dos seus pais quando precisam de algo. Muitas regiões cerebrais são ativadas quando ouvimos sons de choro. Mas ter filhos faz realmente a diferença: adultos que não são pais mostram mais atividade nas regiões cerebrais envolvidas no processamento cognitivo quando ouvem bebés a chorar, enquanto adultos com filhos mostram mais atividade na área de processamento emocional (Witteman et al., 2019).

Foto Nos dias de hoje, os pais nos países ocidentais industrializados estão muito mais envolvidos no cuidado das crianças do que os pais de antigamente Getty Images

Brincar ajuda os pais a conectarem-se com os bebés

Pais e mães são ambos semelhantes e diferentes na forma como se relacionam com os seus filhos. Em geral, as mães fazem a maior parte dos cuidados, tais como a alimentação e o banho. Quando se trata de brincar, os pais e as mães são mais semelhantes na quantidade de tempo que brincam ou leem histórias com os seus filhos. Assim, quando os pais e as crianças interagem, é frequentemente no contexto da brincadeira (Amodia-Bidakowska et al., 2020). Brincar é uma forma excelente de os pais conhecerem os seus filhos e verem aquilo de que gostam, que medos podem ter, e como superam esses medos com a ajuda do pai. Isto é tão gratificante para os pais como para as crianças e fomenta o vínculo pai-criança (Monteiro et al., 2010).

A parentalidade positiva nos pais começa com os cuidados pré-natais

Afirmámos antes que o nascimento de uma criança é o nascimento de um pai. Na realidade, ser pai começa antes do nascimento da criança. Os pais são influentes durante a gravidez, influenciam o desenvolvimento pré-natal através da sua própria saúde e influenciam a saúde mental e física das grávidas. Estudos recentes revelam que os fetos estão prontos para interagir com os seus pais. Utilizando ultrassons, foi registado como os bebés entre a 21.ª e a 32.ª semana de gravidez responderam quando os seus pais massajaram suavemente o abdómen das mães, leram um livro infantil ou cantaram para o seu filho (De Waal et al., 2022).

Os bebés podem ouvir vozes vindas de fora do abdómen e podem reconhecer a voz do seu pai. Podem recordar ritmos e música durante a gravidez e mesmo após o nascimento, quando ouvidos regularmente durante a gravidez. À medida que a gravidez progride, a pele do abdómen das mães torna-se mais fina, há menos líquido amniótico e o sistema nervoso dos bebés desenvolve-se, permitindo-lhes sentir e responder ao tato.

Como apoiar os novos pais durante o período pré-natal e após o nascimento

A paternidade tem muitas dimensões. A transição para a paternidade é acompanhada por mudanças comportamentais, hormonais e cerebrais. A intensidade destas mudanças depende em parte das normas socioculturais e das expectativas dos pais. Por vezes, os pais sentem-se em desvantagem, os cuidados pré-natais e perinatais concentram-se maioritariamente nas mães e os pais podem não estar acessíveis. É aconselhável que os exames médicos permitam, através dos ultrassons, a interação pai-filho. Os pais devem também criar os seus próprios momentos de convívio em casa, falando com os seus bebés e massajando-os suavemente através da barriga da mãe. Conhecerem-se um ao outro pode começar antes do nascimento!

As sociedades com licença parental para os pais estimulam o envolvimento paternal nos cuidados infantis precoces, proporcionando aos pais mais oportunidades de interagirem com os seus bebés. Nestes contextos, as mudanças nos cérebros e nos níveis hormonais serão provavelmente mais extensas do que em contextos em que os pais têm poucas oportunidades de se envolver de forma ativa nos cuidados infantis. A licença paterna permite aos pais desenvolver uma relação com os seus filhos desde o início, o que é apenas um dos argumentos para uma licença paterna paga.

Em algumas famílias, as oportunidades para os pais se envolverem são limitadas pela relutância das mães em confiar nas capacidades de prestação de cuidados dos pais. Isto ocorre quando as mães querem cuidar do bebé sozinhas. Pode ser bom perceber que os pais podem ser excelentes prestadores de cuidados, tal como as mães, e que os cuidados dos pais com o seu bebé podem promover as alterações hormonais e cerebrais que apoiam uma paternidade de alta qualidade.