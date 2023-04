Segunda na TV: Nascidos da Tempestade entre Domina e Os 100 Dias

A Casa na Floresta, O Fantasma da Sicília, Isabel Galriça Neto na Primeira Pessoa e o regresso dos Smurfs completam as sugestões do dia.

CINEMA

A Casa na Floresta

Cinemundo, 23h

Cinco jovens estudantes vão passar um fim-de-semana longe da cidade, numa casa no meio de uma floresta. Mas o que parecia libertador e cheio de possibilidades depressa se torna um pesadelo de proporções inimagináveis. Forças estranhas vão arrastá-los para um sofisticado jogo onde, para além da sua sobrevivência, parece estar em causa o destino do mundo tal como o conhecemos.

Primeira obra do produtor Drew Goddard, este thriller psicológico conta com interpretações de Chris Hemsworth, Anna Hutchison, Kristen Connolly, Fran Kranz e Jesse Williams.

O Fantasma da Sicília

RTP2, 23h44

Giuseppe e Luna, de 13 e 12 anos, vivem numa pequena aldeia siciliana e são amigos inseparáveis. Um dia, ele desaparece sem explicação. Incapaz de lidar com a apatia e o silêncio dos adultos, Luna vai à sua procura. É assim que se embrenha, sozinha, na perigosa e densa floresta junto à aldeia.

Com realização e argumento dos italianos Antonio Piazza e Fabio Grassadonia, este drama fantástico esteve em competição no Festival de Cinema de Cannes, onde os realizadores já tinham recebido o Grande Prémio na Semana da Crítica com Salvo, o seu filme de estreia. Inspirado num trágico evento real com ligações à máfia, ocorrido na década de 1990, O Fantasma da Sicília tem os jovens Julia Jedlikowska e Gaetano Fernandez como protagonistas.

SÉRIE

Domina

TVCine Emotion, 22h10

Estreia-se uma espécie de Guerra dos Tronos à moda da Roma Antiga, em que os jogos de poder são observados a partir de um invulgar ângulo feminino. A série segue Lívia Drusilla (interpretada por Kasia Smutniak) na sua rota de ascensão ao lugar de mulher mais influente do império – enquanto esposa de César Augusto –, movida por uma sede de vingança e justiça, em nome do que lhe foi tirado quando era jovem.

Filmada na Cinecittà, Domina é uma produção anglo-italiana criada por Simon Burke e historicamente informada. O guarda-roupa tem a assinatura da oscarizada Gabriella Pescucci. Fica em exibição à segunda-feira.

DOCUMENTÁRIOS

Os 100 Dias

História, 22h15

Dois momentos determinantes da II Guerra Mundial estão em foco nos primeiros episódios da série documental cujo propósito é analisar grandes acontecimentos históricos através da contextualização num período de 100 dias.

Estreia-se hoje com Blitzkrieg e Dia D, e prossegue à segunda-feira, sempre em dose dupla. Na próxima semana, debruça-se sobre a Crise do Suez e os assassinatos de Martin Luther King e Robert Kennedy; na seguinte, sobre a queda do Muro de Berlim e a operação Tempestade no Deserto.

Nascidos da Tempestade

Odisseia, 22h33

Na inauguração do especial Mês da Terra, composto por mais de 20 documentários “que alertam para a importância do planeta e para a necessidade de preservar os seus recursos naturais”, o canal estreia esta minissérie documental em três capítulos. Narrada pelo actor Ewan McGregor, “dá a conhecer a brava orla setentrional do Oceano Atlântico”, uma região de “ondas gigantescas, rios de gelo e violentas tempestades”. Os episódios são debitados a ritmo semanal.

INFORMAÇÃO

Primeira Pessoa

RTP1, 21h01

Isabel Galriça Neto é uma autoridade na área dos cuidados paliativos em Portugal. Dedicou-lhe a maior parte da sua vida profissional enquanto médica. Fundou a primeira unidade do género no país. Como deputada pelo CDS-PP, foi co-autora de várias leis nesse âmbito. Deu também voz a movimentos contra a despenalização do aborto e contra a eutanásia. É ela quem conversa com Fátima Campos Ferreira na entrevista de hoje.

INFANTIL

Os Smurfs

Nickelodeon, 16h

O Grande Smurf, a Smurfina, o Óculos, o Engenhocas, a Smurfoliveira e outros pequenos seres azuis da aldeia de cogumelos – sempre cobiçada pelo vilão Gargamel – habitam a série animada baseada nos desenhos de Peyo. Hoje chega ao Nickelodeon a segunda temporada, com Smurfem para a câmara e As boas maneiras são importantes.