Palcos da semana: Krapp, Callahan, Batarda e festas

O Westway Lab, o novo álbum de Bill Callahan e o 18.º aniversário da Casa da Música fazem as honras sonoras. Nas tábuas estreiam-se A Última Gravação de Krapp e C., Celeste e a Primeira Virtude.

Pelo contrário?

Ytilaer. Se o título do novo álbum de Bill Callahan parece estranho, basta lê-lo de trás para a frente para encontrar Reality. O registo enigmático que lhe conhecemos renova-se em canções que chamam a atenção para as pequenas coisas, não para simplificar, mas para as engrandecer. Ou, como formula a Pitchfork, para “predizer tons de felicidade mais matizados”.

É neste tom, e com valentes notas da crítica, que regressa o cantautor que, desde os anos 1990, é um nome essencial da cena indie norte-americana, seja como Smog ou em nome próprio.

LISBOA Teatro Tivoli BBVA

Dia 14 de Abril, às 21h

Bilhetes de 20€ a 30€ BRAGA Theatro Circo

Dia 15 de Abril, às 21h

Bilhetes de 20€ a 32€

Está a gravar

João Cardoso está sozinho em palco, mas são muitas as vozes que convoca. O actor encarna um homem que tem por hábito gravar, a cada aniversário, as suas impressões e reflexões. No dia em que faz 69 anos, cumpre o ritual. Enquanto grava, vai ouvindo os seus “eus” de outros tempos que ficaram nas bobinas – diários falados que se sobrepõem e que o confrontam.

É A Última Gravação de Krapp, “provavelmente a peça mais nostálgica, melancólica e lírica de Samuel Beckett”. A descrição é de Nuno Carinhas, encenador que assim regressa ao dramaturgo que abordou, por exemplo, em Ah, os Dias Felizes ou, mais recentemente, Uma Noite no Futuro, por onde Krapp também andava.

Da estreia no Porto, o espectáculo segue para o Centro Cultural de Belém, em Lisboa, que o co-produz com o Teatro Nacional de São João.

PORTO Teatro Carlos Alberto

De 13 a 23 de Abril

Quarta, quinta e sábado, às 19h; sexta, às 21h; domingo, às 16h

Bilhetes a 10€ LISBOA Centro Cultural de Belém

De 4 a 8 de Maio

Quinta, sexta e segunda, às 21h; sábado e domingo, às 19h

Bilhetes de 12€ a 15€

Cidade à escuta

O “folque(lore) muito erudito” de B Fachada, a intensidade rock dos Linda Martini em celebração de 20 anos de Merda & Ouro, a Caos’a de Rita Vian, um bando de criadores chamado Criatura, a cantautoria de Nacho Vegas e o nascimento do projecto Edgarbeck – que “pretende levar a palco as tascas, fábricas, capelas e montes do Vale do Ave, num concerto polifónico, polissémico e cheio de paradoxos”. Eis alguns dos chamarizes do décimo Westway Lab.

A fazer jus à fama de festival-laboratório – e estendendo a experiência da sala até outros locais da cidade – o evento vimaranense torna a alinhar no cartaz, além dos concertos (mais de 20), uma série de showcases que mostram o resultado de residências artísticas, bem como conversas e convívios. Este ano, inaugura ainda um mercado repleto de discos, livros e ilustrações.

GUIMARÃES Centro Cultural Vila Flor e outros locais

De 12 a 15 de Abril

Bilhetes a 15€ (dia) e 25€ (passe)

Cartaz detalhado aqui

As muitas faces da maioridade

Em 2005, foi inaugurado um edifício em forma de poliedro na Avenida da Boavista, no Porto. Este ano, atinge a maioridade. E celebra-a com música nos mais diversos ângulos. A Casa da Música entra Na Casa dos 18 com um programa composto por precisamente 18 eventos.

As festividades abrem com a Sinfonia n.º 8 de Bruckner, interpretada pela Orquestra Sinfónica residente e dirigida pelo maestro Leopold Hager, no momento em que se despede do púlpito.

A seguir, virão DJ como Branko ou Da Chick para fazer mexer Um Eléctrico Chamado 18, o clarinetista António Saiote a tocar com a Orquestra Jazz de Matosinhos, novidades do brasileiro Leo Bianchini, os sons “cósmicos” dos Tangerine Dream e o Remix Ensemble e a sinfónica da casa em torno de Stockhausen, entre muitos outros momentos (crianças e famílias incluídas).

PORTO Casa da Música

De 14 a 29 de Abril

Grátis a 25€

Mais informações aqui

Heroísmo à janela

Depois de ter andado metida nos absurdos de Outra Bizarra Salada e de ter personificado as dores do filme de Marco Martins Great Yarmouth: Provisional Figures, Beatriz Batarda estreia C., Celeste e a Primeira Virtude, um espectáculo “a propósito dos trilhos que o ensino artístico abre para o rasgo da invenção”, anuncia a folha de sala.

Num quadro existencialista, com espaço para debater o papel da arte, a liberdade, a aprendizagem, a criatividade e o medo, “fantasiei dentro dos moldes da escrita clássica a ascensão e queda de um herói contemporâneo movido pela sede de fazer justiça”, concretiza a actriz, autora e encenadora. Um herói que é uma mulher.

A acompanhar a peça, Batarda projecta Corpos Celestes, uma vídeo-instalação de cinco “janelas” em que o questionamento se foca nas lutas da geração Z.