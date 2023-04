Mentir com os dentes todos

Na passada terça-feira, talvez por ser Semana Santa e as asas do Espírito Santo terem harpejado as suas orelhas, António Costa citou o Evangelho de São João: “Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará” (Jo 8, 32). Disse-o num encontro com jornalistas, não exactamente com estas palavras, mas o sentido foi precisamente esse: “Apure-se a verdade. O país nunca fica pior sabendo a verdade. Pelo contrário, fica sempre melhor, seja a verdade qual seja e doa a quem doer.” Parece mentira, mas o primeiro-ministro estava a falar da comissão de inquérito à TAP.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt