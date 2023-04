Cidadãos começam a ser ouvidos este mês sobre futuro da Avenida Almirante Reis

Será o começo de um longo caminho para modificar uma das mais importantes zonas da capital. A Câmara Municipal de Lisboa deverá iniciar este mês, o mais tardar no início do seguinte, a auscultação da população no âmbito do processo participativo sobre a requalificação do eixo da Avenida Almirante Reis. A informação foi dada ao PÚBLICO por Joana Almeida, vereadora com o pelouro do Urbanismo, que estima poder apresentar o programa da intervenção em reunião de executivo camarário, até ao final do ano. Privilegiar-se-á a melhoria de quatro áreas essenciais: acessibilidade pedonal; segurança; mobilidade; e qualidade ambiental.

