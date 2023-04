Reprogramação do PRR dá mais 1,9 mil milhões às empresas

A reprogramação do PRR prevê um reforço de quatro mil milhões de euros, que eleva a dotação total do plano para 20,6 mil milhões. Metade desse reforço será dirigida à inovação empresarial.

O Governo quer rever as medidas previstas no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e, com isso, aumentar o cheque de fundos europeus que será recebido por Portugal no âmbito deste plano. Ao todo, são mais quatro mil milhões de euros que deverão chegar ao país no âmbito do PRR, face ao que estava previsto inicialmente, e metade deste montante será dirigida à inovação empresarial.