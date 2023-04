Sp. Braga vence Estoril e continua na luta pelo segundo lugar

Pizzi desfez igualdade que ameaçava a noite da pedreira e conquistou penálti crucial para acabar com as ilusões “canarinhas”.

Depois do triunfo do FC Porto na Luz, o Sp. Braga entrou no jogo deste sábado à noite, que venceu por 4-1, na recepção ao Estoril (15.º classificado), com a urgência de quem não está disposto a abdicar da luta pelo segundo lugar e dos privilégios da Champions... sem esquecer a ameaça do Sporting.

Artur Jorge não fez mudanças em relação ao "onze" que venceu em Chaves, apostando na fluidez e mecanização do jogo associativo dos minhotos. Com Abel Ruiz a funcionar como referência de ataque, a dinâmica de homens como Iuri Medeiros, Ricardo Horta e Bruma inflacionava os números na área do Estoril, sempre com André Horta e Al Musrati nas aproximações e com Victor Gómez a dar largura na direita.

Daí que Ricardo Soares tivesse que pedir aos alas da formação visitante para acompanharem as constantes subidas, criando, espontaneamente, uma barreira defensiva de seis homens. A intensidade do primeiro quarto de hora acabou por traduzir-se em duas oportunidades de golo para o Sp. Braga, por Bruma (remate desviado por cima da barra) e Iuri Medeiros, num disparo ao poste.

Pelo meio, Matheus teve de travar com os pés uma boa iniciativa de Francisco Geraldes. Abel Ruiz teve um golo invalidado, por fora-de-jogo cirúrgico, insuficiente para que o espanhol desanimasse, pelo que não tardou a surgir na pequena área para finalizar um cruzamento de Bruma dando vantagem aos minhotos (17’).

Com maior ascendente do Sp. Braga e algumas tentativas de sacudir a pressão e surpreender, a primeira parte esgotou-se sem grandes ocasiões, apesar de um remate de meia distância de Ndiaye e de um cabeceamento de Tormena ou ainda um remate de André Horta.

Sem outros argumentos, a segunda parte começou praticamente com o golo da igualdade, numa execução perfeita de Carlos Eduardo.

Era o tocar a reunir do Sp. Braga, obrigado a reagir, com Pizzi a ir a jogo. O ex-Al Wahda seria, aliás, fundamental e, depois de Abel Ruiz ter acertado no poste, Pizzi estreou-se mesmo a marcar pelo Sp. Braga nesta segunda passagem. E fê-lo com um remate de primeira, a cruzamento de Victor Gómez.

Melhor, Pizzi conquistou um penálti em fase crucial, permitindo que Iuri Medeiros convertesse o castigo máximo num reconfortante 3-1, acabando com as ilusões do Estoril que ainda veria Joe Mendes fazer o 4-1 final, após assistência de Banza.