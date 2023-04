Central sindical do Chega busca a “conciliação de classes” e sai à rua antes do Verão

O foco do Solidariedade serão as forças de seguranças, sector bancário, professores, hotelaria e turismo, profissionais de saúde, funcionalismo público e sector autárquico.

A central sindical promovida pelo Chega, intitulada Solidariedade, está quase a ver a luz do dia. O partido encontra-se em negociações “fortes” com “seis ou sete” sindicatos e prepara-se para fazer o seu “primeiro grande acto público” ainda antes do Verão. Para “bem da economia”, André Ventura, líder do partido de extrema-direita, quer uma “conciliação de classes” — ao invés de uma “luta”. O foco serão as forças de seguranças, sector bancário, professores, hotelaria e turismo, profissionais de saúde, funcionalismo público e sector autárquico.