Aprovada a Carta dos Direitos da Cidadania Sénior

Foi esta quinta-feira aprovado um projecto-lei do Livre que, através da criação da Carta dos Direitos da Cidadania Sénior, pretende promover os direitos e liberdades das pessoas com 65 ou mais anos.

O projecto foi apresentado pelo único deputado do Livre, Rui Tavares. O PS e o Chega abstiveram-se e o PSD, PAN, BE, PCP e IL votaram a favor, o que fez com que o diploma fosse aprovado. Baixará, agora, à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

O documento começa por notar que as pessoas com 65 anos ou mais representam 23,4% da população portuguesa, o que resulta em “182 pessoas sénior por cada 100 jovens”.

Depois, explica ao que vem: promover e assegurar “a protecção e promoção dos direitos e liberdades fundamentais das pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, independentemente da sua ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social, deficiência, características genéticas, orientação sexual ou identidade e expressão de género”, lê-se.

Relativamente à independência dos idosos, a Carta pede que haja “acesso adequado a alimentação, água, habitação, e vestuário providenciado através de recursos financeiros próprios, de apoio familiar e comunitário, ou de apoio social” e reivindica que as “pessoas seniores devem poder trabalhar ou ter acesso a outras formas de gerar rendimentos”, assim como “participar em quaisquer decisões sobre o fim da vida profissional e sobre reforma”.

Quanto à sua dignidade, a Carta estabelece que “as pessoas seniores devem viver com dignidade e segurança, livres de quaisquer abusos físicos, verbais ou psicológicos, e devem ser tratadas justa e adequadamente, independentemente das suas características identitárias, económicas ou sociais”.

Há ainda outros pontos, reservados ao “princípio da participação”, ao “princípio do cuidado”, ao “princípio da realização pessoal”, ao “direito ao envelhecimento”, ao “direito ao respeito”, ao “direito à alimentação e nutrição”, ao “direito à saúde”, ao “direito à educação, cultura, desporto e lazer”, ao “direito à profissionalização e trabalho”, ao “direito à habitação”, ao “direito ao transporte” e ao “direito ao atendimento prioritário”.