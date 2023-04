O que mais o contribuinte vai desembolsar

As comissões de inquérito levadas a efeito por deputados a Christine Ourmières-Widener e Alexandra Reis são o corolário desastroso do que há muito de mau tem vindo a acontecer na transportadora aérea portuguesa. Os constantes e insólitos casos que nela grassam e têm acontecido são tantos, que ninguém sai bem de todo este imbróglio, pelo que podemos apodar a sigla TAP como ‘Tragédia Aérea Portuguesa’.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Pobre TAP

Pelo que ouvi até ontem nos inquéritos parlamentares sobre a TAP, chego à conclusão de que Alexandra Reis é que devia ser a CEO, não sendo necessário ir a mercados internacionais procurar gestores. A haver alguma verdade no que até aqui foi relatado, verifica-se que a actual CEO tem pés-de-barro; desde logo ao querer negócios com a empresa do marido, ao pretender novas instalações que custariam um balúrdio, ao querer despedir motorista por denunciar usos abusivos de viaturas da companhia, ao exigir uma indemnização de cerca de 3 milhões de euros pelos falsos resultados, tendo em conta que muito se deve aos cortes salariais. Não vejo onde estão as tão altas qualidades de gestão. Até na renovação da frota, Alexandra Reis propôs viaturas usadas e em bom estado, o que representaria mais uma poupança. Ao fazer frente à CEO com estas propostas, não caiu nas suas graças. Com apoio da comunicação social, a fazer alarido de uma indemnização de meio milhão, tentou crucificar-se Alexandra Reis na praça pública.

Pobre TAP; há mais de 40 anos a levar com tanta asneira. Quem já não se lembra dos negócios entre Lockheed e Boeing no tempo do ministro Viana Batista? Mas continuamos a pagar a factura por uma companhia que tenho muitas dúvidas de que seja realmente essencial ao país, ou que para tal nos fique por tão alto preço.

António Barbosa, Porto

Greves na CP

Estamos todos cansados, diria exaustos, com as greves da CP. Todos, todos, não, os sindicatos (os trabalhadores, não sei) e o Governo parecem não estar. Alguém rebaptizou a CP, chamando-lhe "Comboios Parados", de tantas e tão diversas greves que já ocorreram. Mas porquê esta particular resiliência das partes, perante a passividade da população? Quase diariamente seguem-se entrevistas nos telejornais das pessoas afectadas e não deixo de me espantar com o ar conformado de quase todos, como se estivessem a falar de uma situação irremediável, como a morte. Os trabalhadores perdem o seu salário (ou não?), os utentes pagam passes de que não usufruem, e para os responsáveis, da gestão da CP e governamentais, tudo isto parece ser "o lado para que dormem melhor".

Será que a CP e o serviço que presta já se tornaram irrelevantes? E as pessoas, quando pensam na CP, já introduzem nas suas tomadas de decisão a possibilidade de não haver CP? E o Governo, na pessoa do ministro da tutela, o que faz para resolver este cancro que temos há tanto tempo a medrar entre nós?

José Pombal, Vila Nova de Gaia

​NATO e a Finlândia

Condeno veementemente a invasão da Ucrânia, assim como a invasão do Iraque e do Afeganistão, o que não aconteceu a muito boa gente na altura dessas invasões, e continua a assobiar para o lado. E quando se pede a detenção de Putin por crimes de guerra, o mesmo não se pede para outros que cometeram os mesmos crimes.

Porque é que após a dissolução do pacto de Varsóvia, o mesmo não aconteceu à NATO? Porque era do interesse dos EUA manter a NATO, para a sua expansão política, da sua geoestratégica e da sua indústria de armamento, e a Europa vai atrás. A Rússia está a ser cercada pela NATO nas suas fronteiras, é uma autêntica provocação e um perigo iminente para o mundo, senão, vejamos; vamos pôr a hipótese de que a Rússia resolve fazer uma aliança militar com os países seus aliados e coloca bases militares em Cuba. Qual será a posição da NATO e dos EUA?

Para onde caminhamos e aonde é que esta expansão da NATO nos pode levar?

Daniel Marques Simões, St.º António da Charneca

Ratos de doca

Muitas têm sido as notícias sobre corrupção no futebol português. Se contabilizarmos o número de políticos com problemas com a justiça devido a corrupção e tráfico de influências, não é difícil transpor para o futebol os caminhos, portas e janelas que o vil metal abre. Custa ver o comum dos portugueses viver dos seus ordenados, pagar as suas contribuições e assistir a comissões, prendas e sacos de diversas cores esgueirarem-se como ratos de doca. A possibilidade da pena suspensa é uma forma de absolvição. O Estado de Direito requer provas sólidas como caminho para a condenação. Mas, cada vez mais, o Direito permite subterfúgios, beneficiando os corruptos.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim