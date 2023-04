Rússia e Turquia pedem fim dos “obstáculos” às exportações de fertilizantes

Na Turquia, Lavrov disse que o corte do sistema pagamentos SWIFT e a falta de acesso a seguradoras está a prejudicar as exportações de fertilizantes e cereais.

A Rússia e a Turquia disseram esta sexta-feira que os obstáculos devem ser levantados para garantir exportações de cereais e fertilizantes russos e que o acordo mediado pelas Nações Unidas que viabiliza a exportação pelo Mar Negro de cereais ucranianos deve ser prolongado para além do próximo mês.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse que discutiu com o seu homólogo turco, Mevlut Cavusoglu, o “falhanço” na implementação do acordo de transporte de cereais no Mar Negro.

Também afirmou que a Rússia pode operar fora do âmbito desse acordo se os países ocidentais mantiverem o que definiu como “obstáculos” às exportações agrícolas, que disse estarem a ficar mais duros.

O acordo, fechado em Julho do ano passado, garante a passagem segura de cereais e outros produtos saídos de portos ucranianos, apesar de estar em curso um bloqueio naval russo. No mês passado, a Rússia disse que iria prolongá-lo por mais 60 dias, apesar de a ONU, a Ucrânia e a Turquia terem insistido numa extensão de 120 dias.

Ao lado de Lavrov, Cavusoglu disse que a Turquia está empenhada em garantir que o acordo se prolongue para além de meados de Maio.

“Atribuímos uma grande importância à continuação do acordo (…) não apenas por causa das exportações de cereais e fertilizantes russos e ucranianos, mas também para travar a crise alimentar mundial”, afirmou o ministro turco.

“Também estamos de acordo que os obstáculos às exportações de cereais e fertilizantes russos devem ser levantados. As questões devem ser resolvidas para que o acordo de cereais possa ser estendido”, acrescentou.

Lavrov disse ainda que os dois chefes da diplomacia discutiram o acordo de cereais, um potencial hub de gás natural na Turquia e os conflitos na Síria e na Ucrânia. O ministro russo disse que qualquer negociação de paz “deve tomar em consideração os interesses russos” e deve privilegiar “os princípios sobre os quais a nova ordem mundial será baseada”.

A Turquia posicionou-se como um intermediário entre Kiev e Moscovo ao longo dos 13 meses de conflito, mediando com as Nações Unidas o único desenvolvimento diplomático significativo até ao momento.

Facilitar o transporte de comida e fertilizantes é um aspecto central do acordo, mas a Rússia queixa-se de que as suas exportações continuam a ser prejudicadas. Apesar de os produtos alimentares e fertilizantes não se encontrarem abrangidos pelas sanções ocidentais, Moscovo diz que as restrições a pagamentos e às indústrias logísticas e de seguros são uma barreira.

Lavrov disse que as exportações de cereais e fertilizantes são afectadas pela falta de acesso a seguros e ao sistema de pagamentos internacionais SWIFT.