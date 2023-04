O que falta jogar no pós-clássico: FC Porto com calendário mais acessível

Pela hora de jantar desta sexta-feira, já se saberá qual a diferença pontual entre os dois primeiros classificados da Liga, depois do clássico da 27.ª jornada. Certo é que ficarão a faltar sete rondas para o fim da prova, sendo que o FC Porto terá, em tese, um calendário mais favorável do que o Benfica.

Em primeiro lugar, os “azuis e brancos” irão disputar quatro dos encontros em falta no Estádio do Dragão, ao passo que os “encarnados” farão apenas três no Estádio da Luz. Mas para além do peso do factor casa — que para o FC Porto é mais relevante, já que conseguiu 33 pontos no seu reduto e 28 fora de portas, nos mesmos 13 desafios —, o actual campeão nacional terá pela frente um lote mais acessível de adversários.

No pós-clássico, os “dragões” defrontarão o último e o penúltimo classificados de forma consecutiva: o Santa Clara, no Porto, e o Paços de Ferreira, no Estádio Capital do Móvel. Segue-se o derby com o Boavista, na condição de visitado, e posteriormente embates com duas das sensações do campeonato (Arouca e Casa Pia), antes da deslocação a Famalicão e do derradeiro jogo, de grau de dificuldade previsivelmente mais elevado, ante o Vitória SC.

Nessa altura, porém, é muito provável que as contas do campeonato já estejam fechadas, até porque não tem sido comum decidir-se o campeão na última ronda. Ao contrário do rival, o Benfica fecha o ciclo frente ao Santa Clara, sendo que as maiores pedras no caminho dão pelo nome de Sp. Braga (a única equipa a derrotar as “águias” na prova), na 31.ª ronda, na Luz, e Sporting, na 33.ª, em Alvalade.

Até lá, o actual líder da Liga enfrenta ainda deslocações a Barcelos, para medir forças com um Gil Vicente que ainda não perdeu em casa com Daniel Sousa como treinador, mas também a Chaves e a Portimão, recebendo pelo meio o Estoril.