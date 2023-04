Fim-de-semana na TV: Goonies, traidores e danças a várias vozes

CINEMA

Quo Vadis

Fox Movies, sábado, 21h15

Em 1951, o romance de Henryk Sienkiewicz (Nobel da Literatura em 1905) foi transformado pelos estúdios da MGM numa das mais extravagantes produções da história do cinema. Nomeado para oito Óscares, o filme centra-se no período de decadência da Roma de Nero, acompanhado pelo crescimento do Cristianismo.

Marcus Vinicius (Robert Taylor), é um comandante militar romano que se apaixona por Lygia (Deborah Kerr), convertida recentemente ao Cristianismo. Vinicius entra em ruptura com o Imperador Nero, que culpa a nova religião pela crescente desordem no seu império.

Vencidos da Vida

RTP2, sábado, 23h21

Filme-compilação de Rodrigo Areias, com arco temporal entre 2008 e 2020, definido pelo próprio como “um momento de viragem”. Imagens do documentário 1960 (2013) e da curta Cinema (2014), a par de outro material, emolduram as curtas Corrente (2008), Golias (2010), O Guardador (2015) e Pixel Frio (2018), para lhes dar uma nova vida no formato longo e poderem ser vistas de outra maneira.

O realizador volta à antena da RTP2, às 4h31, com Hálito Azul, uma peça documental focada na comunidade piscatória de Ribeira Quente, na ilha açoriana de S. Miguel. As imagens são complementadas por palavras de Raul Brandão e musicadas por Hifiklub & The Legendary Tigerman.

Vive

RTP1, sábado, 23h46

Recém-casado com Diana (Claire Foy), Robin Cavendish (Andrew Garfield) contrai poliomielite. A doença paralisa-o e impede-o de respirar sozinho. Diana ignora os pareceres médicos e leva-o para casa, decidida a melhorar as suas condições de vida – uma demanda que há-de ajudar muitas outras pessoas. Andy Serkis dirige esta história baseada num caso real.

1917

AXN, domingo, 16h24

Escrito e dirigido por Sam Mendes, inspira-se numa história contada pelo avô paterno do realizador, que serviu na I Guerra Mundial. Ganhou três Óscares, dois Globos de Ouro e sete BAFTA. George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Claire Duburc, Colin Firth e Benedict Cumberbatch formam o elenco.

Correio de Droga

Hollywood, domingo, 17h45

Afundado numa grave crise financeira, um veterano de guerra com 90 anos aceita atravessar o Michigan com o equivalente a três milhões de dólares em cocaína. Tudo se complica quando é abordado por um elemento da agência antinarcóticos. Clint Eastwood realiza e protagoniza este filme dramático inspirado numa história verídica.

DOCUMENTÁRIO

Terminal Norte

TVCine Edition, domingo, 12h50

Durante o confinamento de 2020, a realizadora argentina Lucrecia Martel regressou a Salta, a terra natal, e rodou este filme em que a música surge como antídoto para o isolamento, a incerteza e os palcos vazios, e também como desafio às convenções relacionadas com a identidade de género, numa região particularmente conservadora.

As vozes “destoantes” são da cantora (e companheira de Martel) Julieta Laso e de um grupo de músicos, sobretudo mulheres, que cantam e tocam para a câmara.

SÉRIES

O Pai Tirano

SIC, sábado, 17h40

No ano passado, chegou aos cinemas, com realização de João Gomes, o remake do clássico da comédia à portuguesa dirigido por António Lopes Ribeiro em 1941. O filme tem uma versão de minissérie em três episódios, que a SIC emite em maratona.

Passada na década de 1940, a acção centra-se nos encontros e desencontros amorosos e profissionais de uma companhia de teatro que está a levar uma peça à cena. Miguel Raposo, Jessica Athayde, Carolina Loureiro, Diogo Amaral, José Raposo, Mafalda Vilhena, Igor Regalla, Rita Blanco e Diogo Valsassina integram o elenco. O argumento é de Patrícia Müller e Miguel Viterbo.

Foto O Pai Tirano ana bento

Parlamento

RTP2, sábado, 21h05

Um estagiário que o ofusca, uma namorada woke e uma lobista incómoda. Tudo isto entra na vida de Samy na segunda temporada, que arranca neste sábado. A série cómica segue as peripécias de um jovem que vai trabalhar para o Parlamento Europeu como assistente de deputado, mesmo não tendo grandes qualificações para o cargo.

DANÇA

Danser Casa

RTP2, sábado, 22h04

A criação conjunta dos coreógrafos Kader Attou e Mourad Merzouki nasceu da colaboração com a comunidade hip-hop de Casablanca. Ali seleccionaram os oito bailarinos que dão corpo ao espectáculo, com o duplo objectivo de projectar a vitalidade dessa cena urbana e lhes dar “a oportunidade de exportar os seus talentos da rua para o palco, de Marrocos para o estrangeiro”, lê-se na folha de sala.

ENTRETENIMENTO

Os Traidores

SIC, domingo, 21h45

Estreia. Daniela Ruah é a condutora da versão portuguesa de um formato original neerlandês já adaptado com sucesso noutros países, como Reino Unido ou Espanha. Desafios, estratégia, aventura, bluff e conspiração são os ingredientes deste reality-game-show.

Num local de ambiência misteriosa e monástica, 20 concorrentes entram numa disputa para ganhar um monte de barras de prata, acumuladas à medida que vão superando as mais diversas provas. Mas, entre eles, há três traidores a sabotar as missões.

Foto Daniela Ruah n'Os Traidores SIC

MÚSICA

The Voice Kids

RTP1, domingo, 21h22

Começa a nova temporada da versão do The Voice para “minicantores”. Muda a idade dos concorrentes, mas o esquema é o mesmo: quatro mentores recrutam talentos-pupilos para as suas equipas, em “provas cegas” que dão início a uma série de etapas competitivas. O painel é formado por Bárbara Tinoco, Carlão, Fernando Daniel e Áurea. Catarina Furtado, a anfitriã, é apoiada por Catarina Maia como “repórter digital”.

A nova ronda da edição brasileira do programa também chega hoje à plataforma de streaming Globoplay, neste caso com Carlinhos Brown, Iza e Mumuzinho como jurados e Fátima Bernardes como apresentadora.

Womex 22 - Startijenn

RTP2, domingo, 23h25

Registo da passagem do quinteto de trance bretão Startijenn pela edição lisboeta do Womex, o grande encontro de músicas do mundo. O concerto realizou-se no Capitólio, em Outubro do ano passado.

INFANTIL

Um Voo em Grande (VP)

Panda, sábado, 13h30

Um ovo de pardal cai num ninho de cegonhas. Ao eclodir, o pardalito Richard julga estar no local certo e adopta aquela família como sua. O tempo passa e ele vive tranquilamente com os seus “pais” e “irmãos”. Mas, no fim do Verão, as cegonhas preparam-se para rumar a Sul.

Richard, que é uma ave não-migratória, fica para trás. Mas não desiste e resolve ir ter com a família a África. Não vai ser fácil mas, felizmente, tem ajuda: com ele vão a coruja Olga (e respectivo amigo imaginário Oleg) e Kiki, um periquito que toda a vida viveu em cativeiro.

Estreado no Festival de Cinema de Berlim em 2017, Um Voo em Grande é um filme de animação realizado por Toby Genkel e Reza Memari. Manuel Encarnação, Paula Lobo Antunes, Jorge Corrula, Pedro Granger e FF emprestam as vozes à versão portuguesa.

Foto Um Voo em Grande DR

Playmobil: O Filme (VP)

SIC, domingo, 6h30

Marla, a irmã mais velha de Charlie, fica sem saber o que fazer quando percebe que foram transportados para o universo Playmobil e transformados em pequenos bonecos de sete centímetros e meio. Os dois irmãos vão viver a aventura das suas vidas, ao lado de vikings, cowboys, piratas e dinossauros.

Os Goonies

AXN Movies, domingo, 9h05

Saído da imaginação da equipa de Steven Spielberg e realizado por Richard Donner, o filme fez as delícias das crianças dos anos 1980. É uma oportunidade para ver em família a demanda de um grupo de amigos por um tesouro de piratas, com os Fratelli no seu encalço e chocolates BabyRuth pelo caminho.

A Pequena Sereia: O Musical

RTP2, domingo, 11h28

O Espaço Zig Zag de hoje inclui um mergulho no musical de sucesso que Filipe La Féria criou a partir do conto de Hans Christian Andersen em que uma jovem sereia leva ao limite a curiosidade sobre os humanos.