Por outro mundo, o Ípsilon quer abrir portas

Uma das frases mais repetidas em A Minha Luta, do escritor Karl Ove Knausgård, pode ser traduzida como “o que importa é focar o olhar”, “ligando-nos àquilo que vemos”, segundo o filósofo Martin Hägglund.

A cultura pode fazer isso: comprometer-nos com o mundo, com o que vemos, lemos, ouvimos e sentimos no corpo. Numa realidade em que a nossa atenção é disputada por smartphones, apps e redes sociais, talvez como nunca seja tão importante (até terapêutico) valorizar isto de nos entregarmos inteiros a um objecto do mundo – um livro ou um filme que nos convidam a sair de nós, uma canção que não nos larga os ouvidos e nos obriga a dançar, um palco onde outros humanos se comprometem com esta coisa de viver.

Mas a cultura pode fazer mais: alargar as possibilidades deste mundo, abrindo, como diz o mote do PÚBLICO, portas onde se erguem muros. Abrir possibilidades onde antes havia impasse, impossibilidade, emergência em cima de emergência (antes a covid-19, agora a guerra, agora a inflação, agora os bancos, ainda o clima, ainda os populismos). Semear alegria onde cresciam cinismo conformado, resignação. Transformar a nossa relação com os outros, com o tempo.

O mundo precisa de livros, filmes, canções, exposições, corpos em palcos, peças de teatro; o mundo precisa de cultura. Quando o mundo e o país se entrincheiram, quando nos isolamos, podemos fazer das artes um antídoto, uma reacção, um diálogo – e precisamos tanto de falar uns com os outros. Como escreveu o escultor Rui Chafes: “Acredito que a arte trata sempre da possibilidade de despertar no Homem o pressentimento de um outro mundo”.

Escrevo para este suplemento desde 2004, quando ainda se chamava Y, já sob a edição do Vasco Câmara. Com ele aprendi a tirar o melhor de cada história e do jornalista que a quer contar (porque ele fez isso comigo, mesmo quando era um jovem escriba com mais sonhos do que talento: nunca duvidou que eu conseguiria. São assim o instinto e o rasgo dos grandes editores).

Cresci com o Y e com o Ípsilon, páginas onde o cinema dito “de nicho” se mostra, afinal, compreensível (são humanos como nós que o fazem) e um duo ruidoso de guitarra e bateria é tratado com a mesma seriedade que um grupo de música de câmara. Aqui, convites ao silêncio convivem com activismo na pista de dança, reggaeton despudorado e a arte dos silenciados, dos oprimidos. Aqui narram-se corpos que vibram dançantes solicitando o nosso compromisso com eles. Palavras de Knausgård: “Agarrar toda a felicidade, toda a beleza, todas as promessas que há em todas as coisas.”

O Ípsilon que começo esta sexta-feira a editar é um suplemento que existe em papel, mas que é igualmente lido no site do PÚBLICO, onde podemos contar histórias com mais do que texto, onde podemos fazer outros formatos – como newsletters, podcasts e séries em vídeo. É um suplemento aberto à cultura, a toda a cultura, atento às novas formas como ela se experiencia – numa série em streaming, no telemóvel onde ouvimos a última canção, ignorando o resto do disco. Porque a cultura pulsa em todo o país, queremos estar onde ela é feita. Foi assim diversas vezes: lembro-me de como foram estas páginas que mais valorizaram a música de dança feita por afrodescendentes na periferia da Grande Lisboa. Pouco depois, esses fabulosos produtores andavam pelo mundo a mostrar a sua arte.

Vamos também procurar pensar a forma como nos relacionamos com a cultura. É o que fazemos no dossier de capa desta edição no qual perguntamos se, na era do smartphone, ainda nos conseguimos concentrar num livro. Para obter respostas, ouvimos escritores, editores, um neurologista e outros peritos, mas também leitores. Queremos fazê-lo mais vezes: o Ípsilon é uma comunidade, sinta-se incluído nela. Vamos, à boleia dos livros, ouvir filósofos, psicólogos e sociólogos que nos ajudem a dar sentido ao mundo – voltando ao nosso mote, queremos abrir portas onde temos visto sobretudo muros.

“Sinto que o mundo pode ser algo mais próximo de um sonho, metafórico e poético, do que actualmente cremos ser”, escreveu o músico David Byrne. “Não ficaria surpreendido se a poesia – a poesia no sentido mais amplo, no sentido de um mundo preenchido pela metáfora, pela rima, por padrões, formas e desenhos recorrentes – fosse a forma como funciona o mundo. O mundo não é lógico, é uma canção.” Cantemo-la juntos nestas páginas.