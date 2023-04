Sindicato dos inspectores do SEF suspende greve para aguardar decisão do Conselho de Ministros

Greve está suspensa esta quinta-feira, mas tudo fica agora dependente do que for aprovado nas próximas horas em reunião de Conselho de Ministros, diz representante sindical.

O Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF (SCIF/SEF) suspendeu esta quinta-feira o primeiro dia da greve prevista até 10 de Abril para aguardar as decisões do Conselho de Ministros sobre a reestruturação do serviço.

O presidente do SCIF/SEF, Acácio Pereira, disse à Lusa que a greve está suspensa esta quinta-feira, mas que tudo fica agora dependente do que for aprovado nas próximas horas em reunião de Conselho de Ministros, que tem em agenda a criação da Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo (APMA), que irá substituir o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Segundo o dirigente do sindicato, que entregou um pré-aviso para uma greve entre os dias 6 e 10 de Abril, coincidindo com o período da Páscoa, uma das preocupações prende-se com o "diploma de transição" dos trabalhadores do SEF para a APMA e para outros organismos do Estado.

A greve dos inspectores do SEF ameaçava causar fortes perturbações nos aeroportos no período da Páscoa.

Em causa no protesto dos inspectores do SEF está a integração dos trabalhadores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras na Polícia Judiciária, no Instituto de Registos e Notariado (IRN) e na futura APMA, no âmbito do processo de reestruturação daquele organismo, cujas negociações sindicais com o Governo ainda decorrem sobre o projecto de decreto-lei que regula a transferência dos funcionários.

Entretanto, o Sindicato dos Funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SINSEF), que integra os funcionários com funções não policiais, mantém esta quinta-feira a greve de dois dias iniciada na quarta-feira, também relacionada com a futura integração destes funcionários noutros organismos do Estado.