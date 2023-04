Detido homem que mantinha mulher trancada em casa em Marvila

A casa “encontrava-se com claros sinais de sujidade e mau cuidado, sem quaisquer condições de habitabilidade”, diz PSP. O homem foi detido e ficou com termo de identidade e residência.

Um homem de 68 anos foi detido, na semana passada, por manter a mulher trancada em casa sempre que se ausentava da habitação, com pouca comida, em Marvila, anunciou esta quinta-feira, 6 de Abril, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

A 29 de Março, os agentes receberam um alerta para uma situação de desavenças entre vizinhos, tendo reparado que a porta de uma residência estava trancada com uma corrente e as janelas fechadas com gradeamento.

Contactada uma vizinha, esta relatou que a moradora ficava trancada sempre que o seu companheiro se ausentava da residência.

A PSP conseguiu depois falar com a vítima através de um estore semi-aberto, tendo esta confirmado o relato da vizinha e acrescentado que o marido lhe deixava apenas uma pequena quantidade de comida durante todo o dia.

O suspeito acabou por comparecer junto da habitação, tendo dito aos agentes que trancava a mulher para a proteger de si mesma, elevando o tom de voz sempre que esta tentava falar, relata a PSP.

Os polícias constataram que a residência "se encontrava com claros sinais de sujidade e mau cuidado, sem quaisquer condições de habitabilidade".

O homem foi detido por suspeita da prática do crime de violência, ficando com termo de identidade e residência como medida de coação.

A vítima foi transportada para junto de uma filha, acrescenta a polícia.