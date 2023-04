IVA zero em produtos de cabaz alimentar aprovado. Vai durar até 31 de Outubro

A proposta do Governo de isentar uma série de produtos do cabaz alimentar do IVA contou com apoio do PS, Chega e IL

O IVA zero foi aprovado esta quinta-feira no Parlamento, em votação final global com os votos a favor do PS, IL e Chega. Os restantes partidos optaram pela abstenção. A isenção de IVA abrange dezenas de produtos do cabaz alimentar e vai vigorar entre 18 de Abril e 31 de Outubro.

Pode consultar aqui a lista de produtos abrangida por esta medida e que vai desde laranjas ao azeite. Os vários item foram acordados nesta terça-feira em discussão na especialidade. Os partidos apresentaram iniciativas para incluir mais bens, mas o PS chumbou quase todas as sugestões. O PAN, por exemplo, queria incluir o tofu, o seitan, o tempeh, a soja texturizada, as lentilhas, o feijão preto, os cogumelos frescos ou em conserva e acrescentar à lista algumas leguminosas vendidas em lata.

​As únicas alterações propostas pelo PAN e BE que o PS aprovou foram propostas idênticas para alargar a isenção do IVA às bebidas e iogurtes de base vegetal, sem leite e lacticínios, produzidos à base de frutos secos, cereais, ou preparados à base de cereais, frutas, legumes ou produtos hortícolas.

​As propostas de alteração do PCP, que já tinham sido rejeitadas na especialidade mas que os comunistas avocaram esta quinta-feira para votação em plenário, foram rejeitadas.

O IVA zero será, portanto, uma realidade em breve, apesar de ainda há três semanas o ministro das Finanças, Fernando Medina, ter insistido que não valeria a pena enveredar por uma medida deste tipo. Entretanto, o Governo, através directamente do gabinete do primeiro-ministro, negociou com os produtores e as grandes empresas de distribuição um acordo de forma a assegurar que a baixa do IVA venha a ter efeito na baixa de preços.

Este fim-de-semana, a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, anunciou que o Governo vai contratar uma empresa externa para monitorizar a evolução dos preços ao consumidor.