O estuque está a ruir e diz-se que a esperança foi hipotecada

1. Somos uma espécie admirável, refém de inúmeros paradoxos – e talvez essa seja a origem da riqueza antropológica. Fazendo uma redução à identidade nacional, as ambiguidades que nos atiram para estados de alma opostos são parte da nossa idiossincrasia. Colocados numa encruzilhada, tendemos à polarização, acantonados em reações excessivas. Como se a moderação tivesse sido despromovida a um lugar ermo. E, no entanto, depressa nos refugiamos no situacionismo de que são feitas as costuras da “normalidade” e abandonamos as reações excessivas.

2. Uma sondagem do ICS/Iscte confirmou a decadência do PS. Muito embora haja um empate técnico com o PSD, grande parte dos inquiridos não antevê que o líder deste partido seja alternativa credível. Somados, os dois partidos do (soi-disant) arco da governação representam 60% das intenções de voto. Traduzidas as intenções de voto na distribuição de deputados, muito provavelmente os dois partidos representariam mais de dois terços dos deputados da Assembleia da República. Assim é o sistema eleitoral, que privilegia, ao mesmo tempo, a formação de maiorias que não impeçam a governabilidade e o lugar de pequenos partidos no Parlamento.

3. Há quem esteja perplexo com este estado de coisas. Pedro Norton lamenta, no PÚBLICO, que a “fábrica de esperança” que é a democracia esteja confrontada com um dilema existencial. O partido do Governo perde popularidade (por culpa própria) sem que o maior partido da oposição, a sua alternativa “natural”, capitalize as perdas. É neste situacionismo que fermenta a passividade em que medram muitos cidadãos; somos hospedeiros do situacionismo e chamamos-lhe esperança. Vivemos agarrados ao passado sem percebermos que pode ser um estigma que nos mantém presos a um espartilho. Este critério binário de análise política é castrador. Até hoje, os partidos do “bloco central” têm sido os principais atores do sistema político. Nada obriga a que esse papel se perenize, se os dois maiores partidos estão manifestamente em crise e são eles que confinam com a desesperança.

4. É preciso dar espaço à criatividade como caução da reinvenção do sistema político. Numa nota pessoal, sei que caio em contradição com os argumentos precedentes ao admitir que me inquieta a eventualidade de os partidos das extremas terem mais relevância, talvez até um lugar no Governo. Este é um dos paradoxos que nos consomem; não parece ser um paradoxo heurístico, do qual se avive uma centelha em forma de solução. A menos que a reinvenção venha de dentro do sistema, como aconteceu noutros países.

5. O descontentamento está por todo o lado. Com o fim da "geringonça" e da lua de mel a três, era de prever que a contestação social tomasse conta da rua. O secretário-geral do PCP apanhou o comboio da contestação social e fez das manifestações de rua um eletrocardiograma da sociedade portuguesa. Pelo caminho, protestou contra os institutos de sondagens, que aparentemente congeminam uma conspiração contra o PCP. É a sua interpretação para os fracos resultados do partido em sucessivas sondagens. De acordo com a fina análise do secretário-geral do PCP, isto não quadra com a força centrípeta que provém da contestação social nas ruas. Eis uma lição de oportunismo político e de manipulação. É excessivo confundir as vozes de protesto com o pulsar da sociedade, por muito que elas sejam audíveis de Bragança a Sagres. Depois, há eleições e o PCP anda pelos 5% da sua rua da amargura.

6. Mas o descontentamento não se limita às ruas. Subimos ao palco onde o descontentamento é enredo. Falamos com pessoas e sentimos o descontentamento a incinerar as veias. 64% dos inquiridos na sondagem do ICS/Iscte concordam que o desempenho do Governo é mau ou muito mau. O Governo esconde-se nas vicissitudes da conjuntura internacional. Ele foi a covid-19; agora ele é a Guerra na Ucrânia e a espiral inflacionista. As coisas vão mal, é reconhecido pelo primeiro-ministro, num acesso de humildade bem estudado. Mas é por causa do mundo, que está em convulsões. E as pessoas, que têm memória curta, merecem que a memória seja avivada. Quando o Governo se gabava das proezas da política económica, nem o primeiro-ministro nem o ministro das Finanças tiveram a lisura de admitir que as proezas foram à boleia da conjuntura favorável (o crescimento da economia mundial; e a ajuda do Banco Central Europeu, que andou a comprar dívida pública e manteve as taxas de juro baixas durante muito tempo). As coisas vão mal, culpa-se o mundo; as coisas andam bem, devemos um elogio ao Governo. E quem denuncia o viés que nos ludibria?

7. Há mais espaço para a contestação: um artista plástico, Carlos Oliveira, instalou uma escultura, chamada Manguito, junto ao Palácio de Belém. O manguito simboliza o descontentamento contra a “desgovernação”. Antes que a Câmara de Lisboa, em mesquinha atitude de respeitinho, tivesse removido a instalação artística, o Presidente da República acolheu-a no Palácio de Belém. Não vou pelos meandros das segundas intenções que são o retrato de uma relação esquizofrénica entre o Presidente da República e o primeiro-ministro. Prefiro deter-me no simbolismo da obra: aos incompetentes, fazemos um manguito. Um manguito simbólico, mas que – pressinto – se esgotará na efemeridade do gesto. E esquecemo-nos, sitiados na brevidade da memória, voltando à “normalidade”. À normalidade que é o padrão e a nossa prisão.

8. Estas ambiguidades são cicatrizes de que não nos despojamos. Inventaria-se o descontentamento contra o Governo e o maior partido da oposição e, todavia, na “hora H”, 60% (ou mais) dos inquiridos querem que tudo continue como dantes. Somos estruturalmente hostis à mudança, porque a mudança transporta a incerteza. Preferimos continuar a ser mal governados a abrir uma janela de oportunidade à reinvenção do sistema político. Porque a incerteza nos assusta mais do que a incompetência e o arrastar do estado comatoso a que chegámos.

9. Somos, ao mesmo tempo, reféns e fautores desta ambiguidade. E desperdiçamos a alquimia que está à (nossa) mão de semear.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico