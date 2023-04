Câmara do Porto vai reabilitar casas devolutas de antigos bairros operários

Comprar uma moradia da Colónia Viterbo de Campos era “achar um burro por três tostões”. Mas quando a oportunidade surgiu, qual chave do Euromilhões à frente, nem os três tostões Lázaro Lindeza tinha no bolso. E assim a casa na Rua de Entrecampos, originalmente ocupada pelo sogro, permaneceu nas mãos da Câmara do Porto. O homem de 68 anos já não encontra na memória a data dessa lotaria falhada. “Foi há muitos anos” – tal como há muitos muitos anos se foi cultivando o abandono de algumas casas do bairro.

