Faculdade de Belas-Artes de Lisboa com instalações requalificadas e ampliadas em 2026

Projecto apresentado há cinco anos será agora concretizado com verbas do PRR. Actuais problemas estruturais desaparecerão, garante presidente da escola

Será uma mudança de vulto e há muito aguardada. Se o projecto de requalificação e ampliação das suas instalações decorrer sem sobressaltos, dentro de três anos, a Faculdade de Belas-Artes de Lisboa terá condições “magníficas” para albergar os mais de dois mil alunos das suas licenciaturas, mestrados e doutoramentos. A promessa é feita ao PÚBLICO pelo presidente do conselho directivo da instituição, Fernando Baptista Pereira, e surge na sequência do lançamento, há duas semanas, de uma petição pelos alunos da escola a denunciar deficientes condições estruturais, que estariam a comprometer o regular curso das actividades lectivas.

Um cenário negado pelo responsável máximo da faculdade, que, apesar de admitir a existência de problemas de conservação em diversas salas e ateliers do secular Convento de São Francisco, por ela ocupado desde o século XIX, garante nunca terem sido de dimensão e relevância suficientes para perturbar as aulas. A petição falava em tectos caídos em duas dependências devido ao avançado estado de degradação. “Uma coisa com a qual temos sempre cuidado é a de ter a segurança dos alunos salvaguardada”, assegura o responsável, lamentando que estes problemas estejam a ser expostos agora, quando, “todos eles foram resolvidos internamente”.

O protesto lançado pelos alunos não tem razão de ser, alega o director da faculdade, não apenas por ter acontecido prontamente essa intervenção de remendo realizada com os escassos meios humanos da instituição, mas também porque já se vislumbra um novo futuro. E ele passa por uma intervenção de requalificação de fundo das actuais instalações, mas também pela sua ampliação, através da construção de um novo edifício com três pisos e a expansão para a Rua Capelo, em instalações outrora ocupadas pelo Governo Civil de Lisboa e pela PSP. “Todos os problemas agora denunciados serão resolvidos com esta intervenção”, assegura.

O que isto representará para os estudantes será um acréscimo do espaço dedicado à actividade lectiva na ordem dos 30%, com a criação de mais duas dezenas de salas de aula e a possibilidade de acrescentar valências, como será o caso do novo laboratório de fotografia. “Manteremos a estrutura do edifício histórico, interligando-o com o novo. O que daqui resulta é uma grande melhoria das condições, com os alunos a ganharem salas de aula magníficas”, assevera Fernando Baptista Pereira, que cessará funções em Maio.

Foto Maquete do projecto de ampliação da faculdade DR

Aproveitando o financiamento garantido pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), levar-se-á assim por diante um projecto do arquitecto Adalberto Dias apresentado em 2018, mas cuja ideia subjacente tem quase uma década. Foi em 2014 que, através de um protocolo entre a Universidade de Lisboa e o Ministério das Finanças, a Faculdade de Belas-Artes assegurou a transferência para a sua administração directa de uma área de dois mil metros quadrados, antes sob a tutela da Administração Interna, que lhe permitiria pensar em crescer.

De acordo com um programa definido no biénio seguinte, a proposta de Adalberto Dias possibilitava assim ampliar os espaços da faculdade, oferecendo-lhe uma segunda frente e uma nova entrada pela Rua Capelo, ao lado da nova entrada do Museu Nacional de Arte Contemporânea (Museu do Chiado) e no eixo do Teatro Nacional de São Carlos, concretizando aquilo que alguns baptizaram como “quarteirão das artes”. O projecto do arquitecto portuense de requalificação e ampliação chegou a ter data de conclusão prevista para 2020, mas teimava em não sair do papel.

Algo que deverá mudar agora, dada a extrema exigência na execução dos projectos calendarizados no âmbito do PRR, salienta o presidente do conselho directivo da faculdade. O processo está nas mãos da reitoria da Universidade de Lisboa, a quem compete conceder a autorização para lançar o concurso de adjudicação da obra, procedimento que terá de acontecer até ao final do ano, sob risco de se perder o financiamento. A intervenção está orçada em cerca de 2,8 milhões de euros, a despender entre o novo edifício e a requalificação das instalações recebidas em 2014.

Outra das tarefas em mãos da reitoria da Universidade de Lisboa tem que ver com o encontrar espaços alternativos para as actividades escolares durante as obras, já a partir de Setembro. O PÚBLICO sabe que os cursos de mestrado e de doutoramento deverão encontrar casa alternativa num edifício situado no Campo dos Mártires da Pátria.