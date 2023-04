Páscoa com doces da avó, moinhos abertos e passeios com golfinhos

PASSEIOS

Golfinhos no Tejo

Abril a Setembro

Lembrando que “Lisboa é a única capital europeia onde se podem observar golfinhos em meio selvagem” e aproveitando as férias da Páscoa, o Oceanário de Lisboa volta a associar-se aos skippers da academia Terra Incógnita para lançar uma nova ronda de passeios de avistamento dos cetáceos.

A bordo de uma lancha, onde um biólogo marinho vai conduzindo a observação e lançando curiosidades, vêem-se golfinhos-comuns e também outras espécies do estuário, “como gansos-patolas, andorinhas-do-mar, corvos-marinhos e, por vezes, até tubarões”.

Com partida da Doca de Santo Amaro, em Lisboa, a viagem faz-se às sextas, sábados e domingos, às 9h30, por 52€ para crianças dos seis (idade mínima) aos 12 anos e por 65€ para adultos, mediante marcação. O pacote especial, com passeio, entrada no Oceanário de Lisboa e uma t-shirt #seathefuture, fica por 72€ (criança) e 93€ (adulto).

VISITAS

Spiritus

Desde 30 de Março

Uma experiência de videomapping criada pelo ateliê Ocubo, que se inspira em Fernando Pessoa e, assegura a Irmandade dos Clérigos em comunicado, conjuga o “respeito pela sobriedade do templo com a grandiosidade do monumento e a admiração pela obra poética de um dos maiores vultos das letras portuguesas”.

Com o mote Afinal, a melhor maneira de viajar é sentir, que pede o nome emprestado ao poema assinado pelo heterónimo Álvaro de Campos, Spiritus torna a levar música, luz e poesia à Igreja dos Clérigos, no Porto.

Sessões todos os dias, a partir das 18h, com bilhetes a 10€ (grátis até aos dez anos). Até 16 de Abril, a viagem imersiva pode ser acompanhada com a visita nocturna Clérigos by Night (5€).

Spiritus na Igreja dos Clérigos Rui Jorge Spiritus na Igreja dos Clérigos Rui Jorge Fotogaleria Spiritus na Igreja dos Clérigos Rui Jorge

Páscoa no Jardim Zoológico de Lisboa

7 a 9 de Abril

Com o mote A Páscoa não é só dos coelhos, o zoo lisboeta abre portas a um programa de animação que tanto dá a conhecer curiosidades do reino animal como convida a participar numa Caça aos Ovos, a criar orelhas de coelho, a entreter-se com brinquedos de madeira na Casinha do Lidl (parceiro na iniciativa) ou a espreitar os ovos de aves e répteis à boleia das Animal Talks.

Aberto todos os dias, das 10h às 20h, com bilhetes entre os 17€ e os 27,50€.

Visita Orientada: A Arte dos Cogumelos

8 de Abril

O Serviço Educativo da Fundação de Serralves (Porto) propõe uma visita guiada à exposição patente no Celeiro e no Lagar da Quinta.

Comissariada por Francesca Gavin, procura demonstrar a relação simbiótica entre arte e ciência, natureza e humanidade, reunindo trabalhos centrados na essência dos fungos e na utopia que os “humildes” cogumelos representam para muitos artistas. O encontro está marcado para sábado, às 11h, e tem um custo associado entre 5,50€ a 11€, sendo a entrada gratuita para crianças até aos 12 anos.

A exposição pode ser visitada até 30 de Junho, das 10h às 19h (aos fins-de-semana e feriados, até às 20h), por 13€.

Foto A Arte dos Cogumelos DR

Museu da Magia Portugal

Livros, fotografias, cartazes, manuscritos, vídeos, jogos, caixas de magia e outros aparatos mágicos com história compõem o acervo do museu inaugurado no início do ano em Ermesinde com o apoio do Município de Valongo.

Dedicado ao ilusionismo, traz na cartola a missão de preservar e dar a conhecer a arte, a sua história e os talentos nacionais e internacionais que lhe dão corpo.

As visitas estão sujeitas a marcação prévia, custam 4,50€ (dos cinco aos 12 anos) e 6,50€ (adulto) e incluem o percurso expositivo e um espectáculo de magia.

Dino Parque da Lourinhã

Há mais uma atracção em cena neste que é “o maior museu ao ar livre de Portugal”. Habitado por cerca de duas centenas de gigantes jurássicos à escala real, o parque conta agora com o recém-inaugurado trilho da Idade do Gelo.

Ali andam criaturas como os mamutes ou os tigres-dentes-de-sabre, a dar corpo ao mergulho no período Cenozóico que, na escala de tempo geológico, se iniciou há coisa de 65 milhões de anos e se estende até aos dias de hoje.

A exposição Fósseis dos Gigantes da Idade do Gelo complementa o quadro, dando a ver restos preservados de “crânios de rinocerontes, dentes de mamutes e também um exemplar de um canino de um tigre-dentes-de-sabre, que existiu em Portugal há 10 milhões de anos”, detalha o comunicado.

Aberto todos os dias, das 10h às 18h, com entradas a valer 14€ (10€ para crianças dos quatro aos 12 anos; grátis para menores de três anos).

Foto Trilho da Idade do Gelo no Dino Parque da Lourinhã DR

OFICINAS

Officina de Brinquedos Ópticos

11 a 15 de Abril

Na Casa da Memória, em Guimarães, o convite é para construir “caleidoscópios, fenacistoscópios, zootrópios, thaumatrópios e outros brinquedos ópticos com nomes mesmo difíceis”.

De terça a sexta, às 10h e às 15h; e sábado, às 10h e às 14h30. A participação custa 2€ e está sujeita a inscrição prévia em mediacaocultural@aoficina.pt.

Abril em Construção

10 a 14 de Abril

Apontada a crianças dos dez aos 14 anos e à comemoração do 25 de Abril que se avizinha, a actividade do Teatro Viriato (Viseu) transforma os participantes em “pequenos revolucionários”.

Cabe a Gimba orientá-los para “trabalhar a escrita de protesto, redigir refrões, escolher palavras de ordem, criar o seu partido e defender a liberdade” e a Beatriz Rodrigues mostrar as imagens, formas e cores ideais para criar a “imagética visual” de uma revolução.

De segunda a sexta, das 10h30 às 12h30 e das 14h30 às 17h30, com custo de 20€.

FEIRA

Feira de Doces d’Avó

7 e 8 de Abril

A vila algarvia de Alcoutim adoça a Páscoa com a 16.ª edição do certame que atrai milhares de visitantes e dá especial atenção aos mais novos. Além da montra com os doces regionais, traz na cesta animação musical e ateliês de pintura de ovos, confecção de folares, modelagem de balões, truques de magia e pinturas faciais.

Sexta e sábado, das 14h às 19h, com entrada livre.

FESTAS

Dia Nacional dos Moinhos

7 a 30 de Abril

Visitas, oficinas do pão, caminhadas, sessões de contos, provas, almoços e jantares temáticos, jogos tradicionais… É nestes eixos que se comemora o Dia Nacional dos Moinhos.

Assinalada no calendário a 7 de Abril, a efeméride motiva um programa para toda a família, que se estende ao longo do mês pelas Aldeias de Portugal e pela Rede Portuguesa de Moinhos.

Entre as propostas de Vagos para este fim-de-semana, estão as visitas à Azenha da Ti Luísa com moagem de milho, uma caminhada pelo Vale do Boco e pelas levadas e os workshops de Broa Mimosa e de Pão de Cornos (participação sujeita a inscrição prévia).

O alinhamento completo dos Moinhos Abertos pode ser consultado em www.moinhosdeportugal.org.