FMI diz aos bancos centrais para serem “mais vigilantes que nunca” com a banca

“Combater a inflação tornou-se mais complexo”, alertou nesta quinta-feira a directora-geral do Fundo Monetário Internacional, num discurso em que pediu aos bancos centrais para estarem “mais vigilantes que nunca” relativamente ao risco de novas crises no sistema financeiro.

Na intervenção que marca o arranque do habitual encontro de Primavera organizado pelo FMI e pelo Banco Mundial em Washington, Kristalina Georgieva elogiou a forma como governos e bancos centrais se coordenaram e lidaram com a crise trazida pela pandemia, mas alertou que agora “há outras montanhas altas para escalar”.

As montanhas são as perspectivas de crescimento lento para os próximos anos, as taxas de inflação altas e os novos riscos de instabilidade no sector bancário.

Para a líder do FMI, os bancos centrais devem, no actual cenário – e acreditando que as crises bancárias registadas nos EUA e na Suíça foram casos pontuais –, manter uma política monetária apertada, que lhes permita combater as persistentes pressões inflacionistas. No entanto, é agora preciso estar mais alerta.

“Os bancos centrais devem continuar a usar as taxas de juro para lutar contra a inflação, ao mesmo tempo que usam políticas financeiras para garantir a estabilidade financeira. Este é o rumo certo enquanto as pressões financeiras continuarem a ser limitadas. Se isso se alterar, os responsáveis políticos terão de enfrentar uma tarefa ainda mais complicada, com efeitos contraditórios difíceis entre os seus objectivos de estabilidade de preços e financeira e a utilização dos seus respectivos instrumentos. É por isso que eles precisam de ser mais vigilantes e mais ágeis do que nunca”, afirmou Kristalina Georgieva, assinalando o risco de poderem surgir novas crises no sector bancário.

Do lado dos governos e da sua política orçamental, aquilo que é pedido é que “sejam feitos mais esforços para reduzir os défices”, já que isso ajuda a combater a inflação e “a preparar os Estados para futuras crises”. Mas é ainda assim assinalado que “esses esforços têm de ser acompanhados com o apoio aos mais vulneráveis, especialmente aqueles que estão a ter dificuldades com a crise do custo de vida”.

Crescimento anual abaixo de 3%

O FMI irá, na próxima semana, actualizar as suas previsões para a economia mundial, mas a líder da instituição deixou já claro que o cenário global irá ser de crescimento relativamente lento, quer este ano, quer no médio prazo.

Georgieva disse que “apesar de os mercados laborais e o consumo dos consumidores nas economias avançadas se mostrarem particularmente resilientes e do impulso dado pela reabertura da China, a economia mundial irá crescer menos do que 3% em 2023”, um ritmo que, em média, se deverá manter durante os próximos cinco anos.

O problema do baixo ritmo de crescimento estará centrado nos Estados Unidos e na Europa, que, com os bancos centrais a combaterem a inflação, irão neste ano abrandar significativamente face a 2022. Nos países em desenvolvimento, por seu lado, “a pobreza e a fome podem aumentar ainda mais, uma perigosa tendência que começou com a crise da covid”, afirmou a líder do FMI.