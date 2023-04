Sexta na TV: maratona Chaplin, dupla Liga da Justiça e tijolos coloridos

CINEMA

O Barba Azul

Fox Movies, 8h56

De manhã até ao início da noite, o canal entrega-se à mestria cómica de Charles Chaplin. A maratona começa com este filme que realizou, protagonizou e escreveu em 1947. É uma comédia negra sobre um homem que sustenta a sua amada inválida com o seguinte modus operandi: seduzir velhas solteironas, casar-se com elas, matá-las e ficar-lhes com o dinheiro. Mas o plano está longe de ser perfeito.

O especial prossegue com A Revista de Charlot (às 11h), O Grande Ditador (12h55), O Circo (14h58), O Garoto de Charlot (16h11), Tempos Modernos (17h04), A Quimera do Ouro (18h32) e, finalmente, Luzes da Cidade (19h46).

Noé

Hollywood, 21h30

Deus aparece a Noé durante o sono, adverte-o para um dilúvio de proporções universais e incumbe-o de construir uma arca para albergar a sua família e um casal de cada espécie animal.

O episódio bíblico relatado no livro do Génesis é recontado neste filme épico realizado por Darren Aronofsky, com interpretações de Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ray Winstone, Emma Watson, Logan Lerman, Anthony Hopkins e Douglas Booth.

Bullet Train: Comboio Bala

TVCine Top, 21h30

Comédia de acção com assassinos a bordo de um comboio a alta velocidade. Realizada por David Leitch, baseia-se no livro Maria Beetle, do japonês Kōtarō Isaka​, que co-escreve o argumento com Zak Olkewicz. Brad Pitt, Sandra Bullock, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Michael Shannon, Hiroyuki Sanada, Bad Bunny, Logan Lerman, Zazie Beetz e Masi Oka compõem o elenco.

Liga da Justiça

TVCine Action, 21h45

Em 2017, saiu este blockbuster de super-heróis, com Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, Amy Adams, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen e J. K. Simmons no elenco.

Zack Snyder, o realizador, retirou-se do projecto por causa de divergências com o estúdio. Os fãs fizeram campanha, a Warner devolveu o filme ao autor original e ele acabou por assinar um director’s cut. O TVCine Action exibe as duas versões: hoje, a que se estreou nas salas; amanhã, por esta hora, a revista e aumentada Liga da Justiça de Jack Snyder.

Que Mal Fiz Eu a Deus? (2014)

RTP2, 22h54

Philippe de Chauveron escreve e realiza esta comédia sobre preconceitos e expectativas sociais, em que um casal conservador enfrenta as (desconfortáveis para eles) escolhas amorosas das filhas. É também de Chauveron a sequela, Que Mal Fiz Eu a Deus Agora?, que a RTP2 reserva para daqui a uma semana.

SÉRIE

A Bíblia

SIC, 17h10

Entre hoje e domingo, as tardes são preenchidas por maratonas da série que, em 2013, foi um sucesso estrondoso nos EUA e valeu a Diogo Morgado a alcunha de “hot Jesus”. Encarna o Messias numa narrativa sobre a sua vida, do nascimento à morte na cruz e à ressurreição, seguindo à letra os eventos narrados nas escrituras.

DOCUMENTÁRIO

Ruy Belo, Era Uma Vez

TVCine Edition, 14h15

Fernando Centeio e Nuno Costa Santos realizam este trabalho biográfico sobre Ruy Belo, em que desenham com elegância o percurso de um poeta “atípico” falecido demasiado cedo (em 1978, aos 45 anos), um “católico progressista” que ingressou na Opus Dei e começou por se doutorar em Direito Canónico antes de “guinar” para a literatura.

Teresa Belo (viúva do escritor), Alice Vieira, Leonor Xavier, Medeiros Ferreira, António Feijó, Fernando Pinto do Amaral, António Saraiva Dias, Luís Miguel Cintra, Ana Maria Teodósio e Chico Buarque são algumas das personalidades chamadas a recordar as suas vivências com o escritor e/ou a dizer os seus poemas.

CULINÁRIA

A Sentada

24Kitchen, 19h02

A chef Sandra Nobre sugere folar de carnes, cabrito no forno e um ovo de chocolate recheado para celebrar a quadra em família e com sabor. É o início da programação Páscoa à Mesa, um especial de cinco episódios temáticos.

Seguem-se as dicas dos programas de Filipa Gomes, com a sua garantia de originalidade, da “tia” Cátia Goarmon, com o seu toque especial para pratos tradicionais, e de Mary Berry, que partilha as suas receitas favoritas, descobre cardápios de diversas comunidades e ainda deixa entrar um arcebispo na sua cozinha.

INFANTIL

O Filme Lego (VP)

Hollywood, 14h35

Esta comédia de animação dirigida por Phil Lord e Christopher Miller tem como protagonista um bonequinho que trabalha na construção civil, na grande cidade Lego. Até aqui, tem vivido alegre, despreocupado e seguindo à risca os manuais de instruções. Tudo muda quando se vê metido numa missão que visa salvar o mundo do terrível Lorde Negócios. Felizmente, terá a ajuda de vários super-heróis.

O Filme Lego abre um especial de fim-de-semana ambientado no universo dos tijolos coloridos. Amanhã, entra em cena Lego Batman: O Filme (às 14h15); no domingo, é a vez de Lego Ninjago - O Filme (às 14h05).