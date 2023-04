Alucinogénios já eram consumidos na Europa há três mil anos

Análise a fios de cabelo encontrados num local de enterro em Espanha revelam a prova mais antiga do consumo de drogas à base de plantas na Europa, na Idade do Bronze.

A partir de um fio de cabelo, conseguimos descobrir uma série de informação, inclusive se consumimos droga recentemente – é uma das maneiras de realizar testes ao consumo de estupefacientes. E se o fizermos com amostras de cabelo com cerca de 3000 anos? No caso de um conjunto de três indivíduos enterrados na ilha espanhola de Menorca, descobriu-se que existem vestígios do consumo de opióides – é a prova directa do consumo de alucinogénios mais antiga que conhecemos na Europa.