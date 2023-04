Páscoa com sol e temperaturas acima da média que podem chegar aos 30 graus

O fim-de-semana de Páscoa vai contar com temperaturas máximas acima da média para a época do ano. É isso que indica a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para este fim-de-semana prolongado: Portugal terá temperatura entre os 23 e os 27 graus Celsius na generalidade do território.

A temperatura mais elevada esperada poderá ascender aos 30 graus Celsius no interior do Alentejo e no vale do Tejo, pode ainda ler-se na nota publicada no site do IPMA.

De acordo com o instituto, o estado do tempo em Portugal continental “será condicionado por uma crista anticiclónica que se estende da região dos Açores para o golfo da Biscaia e por um vale depressionário sobre o Norte de África”. Isso significa que “esta situação trará tempo estável, com pouca nebulosidade, sem precipitação e valores da temperatura máxima acima da média para a época do ano”.

O índice ultravioleta deverá estar “muito elevado”, recomendando-se o uso de protecção solar em actividades ao ar livre.

Para esta quinta-feira, o IPMA prevê uma pequena subida da temperatura máxima nas regiões Norte e Centro, céu pouco nublado ou limpo, vento por vezes forte nas terras altas e acentuado arrefecimento nocturno. Está igualmente prevista uma pequena subida da temperatura mínima.

Quanto à temperatura mínima, esta deverá variar aproximadamente entre sete e 11 graus, com excepção da faixa costeira a sul do cabo Carvoeiro, onde será ligeiramente superior, e no Nordeste transmontano, onde irão variar entre quatro e sete graus.

“O vento será geralmente fraco, a predominar do quadrante leste, mais intenso nas terras altas, e a rodar para o quadrante norte durante a tarde, em especial no litoral Oeste”, pode ainda ler-se no mesmo comunicado.

Nas ilhas, prevê-se um aumento da nebulosidade com períodos de chuva, passando a aguaceiros fracos para os Açores. No sábado e domingo, “o céu deverá apresentar-se com alguma nebulosidade, mas alternando com abertas e não se esperando precipitação significativa”. As temperaturas mínimas vão oscilar entre os dez e os 12 graus e as máximas entre os 16 e os 18 graus Celsius.

Já na Madeira, a previsão é de “céu geralmente pouco nublado, apresentando temporariamente alguma nebulosidade, mais frequente nas vertentes norte e terras altas”. Os valores da temperatura deverão subir ligeiramente a partir desta quinta-feira, com a máxima a variar aproximadamente entre 20 e 25 graus, sendo entre 13 e 17 graus nas terras altas. A temperatura mínima deverá atingir valores entre 15 e 18 graus Celsius, excepto nas terras altas, onde serão inferiores a dez graus.

Perigo de incêndio muito elevado

Um município algarvio está esta quinta-feira em perigo máximo de incêndio e cerca de 30 concelhos do interior Norte e Centro e do Algarve estão em perigo muito elevado, segundo o IPMA.

O IPMA colocou em perigo máximo de incêndio o concelho de Tavira (Faro) e em perigo muito elevado três municípios do distrito de Bragança, sete de Castelo Branco, oito concelhos do distrito de Santarém, cinco de Portalegre e cinco de Faro.

Em risco elevado estão dezenas de municípios do interior Norte e Centro, do Sul alentejano e do Algarve.

O perigo de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.