Enólogo Mário Andrade orienta em Évora o curso “Provamos um vinho, hoje?”

O curso de iniciação à prova de vinhos “Provamos um vinho, hoje?” decorre no dia 15 de Abril na sede da Rota de Vinhos do Alentejo. Destina-se a principiantes e será orientado por Mário Andrade.

"Provamos um vinho, hoje?" É esse o desafio que a Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) lança a todos os que queiram saber mais sobre "a arte de saborear vinhos", no próximo dia 15 de Abril, um sábado, entre as 9h e as 18h. A formação será orientada pelo enólogo Mário Andrade e custa 35 euros por pessoa. Ainda há vagas.

Este curso de prova destinado a principiantes será nas instalações da Rota dos Vinhos do Alentejo, na R. Cinco de Outubro, em Évora, e pretende passar aos formandos noções básicas de prova: desde o que quer dizer a cor do vinho (dentro dos brancos, se é mais palha ou um amarelo mais carregado, por exemplo) ou a lágrima a escorregar no copo (mais ou menos alcoólico), como identificar aromas e, na boca, perceber a estrutura do vinho, se ele é mais ou menos ácido, que sensação nos deixa no palato depois de o provarmos ou bebermos e se esse final de boca é curto, médio ou longo.

São oito horas de formação para "os apaixonados pelo mundo do vinho", como escreve a CVRA, em nota enviada às redacções, em que para além da técnica de prova propriamente dita será abordada a origem do vinho, nas vinhas. Os vinhos serão do Alentejo, a maior região vitivinícola do país, apesar de aqueles conhecimentos serem mais genéricos. No final, os formandos terão direito a certificado de participação.

As inscrições devem ser efectuadas através do email helena.direitinho@vinhosdoalentejo.pt.