Todos contra o Chega pela insistência de misturar imigração e segurança

BE questionou ministro da Administração Interna por ter ido ao debate, dando armas ao Chega como se houvesse um problema de segurança. Deputados do Chega abandonaram plenário em protesto.

Todos os partidos procuraram nesta quarta-feira contrariar a visão do Chega de associar a falta de segurança em Portugal à imigração, que foi o tema que o partido liderado por André Ventura escolheu para o debate de actualidade agendado depois do atentado da passada semana no Centro Ismaili de Lisboa. O Bloco atirou-se mesmo ao ministro da Administração Interna dizendo que José Luís Carneiro não deveria estar no Parlamento porque isso "legitima a ideia xenófoba e preconceituosa de que em cada imigrante há uma ameaça", como defende o Chega.