Zelensky foi à Polónia dizer que os polacos serão o parceiro chave na reconstrução

O Presidente polaco garantiu que o seu país vai manter o apoio à Ucrânia, com o envio de 14 caças MiG-29 para as tropas de Kiev.

O Presidente da Ucrânia esteve esta quarta-feira na Polónia, num “sinal de confiança e de agradecimento” ao país, nas palavras de Marcin Przydacz, assessor da presidência polaca. Em conferência de imprensa, o chefe de Estado Andrezj Duda reforçou a intenção de entregar 14 caças MiG-29 a Kiev.

Volodymyr Zelensky encontrou-se com Andrzej Duda, com o primeiro-ministro Mateusz Morawiecki, e com refugiados ucranianos e civis polacos. Segundo foi anunciado ao início do dia, as conversações focaram-se nos desenvolvimentos dos combates na linha da frente, no apoio internacional à Ucrânia e na cooperação económica.

Numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente polaco, Zelensky reforçou a importância de Varsóvia como parceiro-chave no esforço de reconstrução da Ucrânia, assim que esta guerra terminar, além do seu papel fundamental no acolhimento de refugiados e enquanto incitador da mobilização internacional por Kiev.

“Não abandonou a Ucrânia, ficou connosco, lado a lado, e estamos-lhe gratos. Acreditamos que esta é uma relação histórica”, afirmou, dirigindo-se ao líder do país vizinho.

Zelensky aproveitou ainda para deixar um aviso a Moscovo, quanto aos avanços e recuos em Bakhmut: a Ucrânia tomará “decisões proporcionais” caso as suas tropas sejam cercadas pelos soldados russos na cidade.

Andrzej Duda, por sua vez, deixou bem claro que o apoio a Kiev continuará. “Neste momento, estamos a tentar obter para a Ucrânia, na próxima cimeira da NATO, em Vílnius, garantias de segurança adicionais que irão reforçar o potencial militar” do país ocupado pelas tropas russas, adiantou.

“Quatro [caças]​ MiG-29s que estiveram armazenados foram enviados às Forças Armadas ucranianas nos últimos meses. Quatro MiG estão agora a ser entregues, portanto, oito no total”, destacou. “Estamos prontos para dar mais seis [caças] que estão actualmente a ser preparados. Presumimos que poderão ser transferidos em breve.”

Durante esta visita, Duda concedeu a Ordem da Águia Branca a Zelensky, “a mais antiga e mais alta condecoração polaca”. “[​Zelensky] é um homem único. Foi chamado para uma missão única que ninguém podia prever”, justificou o Presidente polaco, com a certeza de que a sua “atitude, a par da coragem da nação, salvou a Ucrânia”.

Desde o início da guerra, a Polónia já acolheu mais de um milhão de refugiados ucranianos, destacando-se como o aliado de Kiev que mais migrantes recebeu. Foi também o primeiro país a enviar caças para a Ucrânia.