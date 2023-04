José Mayer tem alta do hospital e fala sobre os boatos de surto psicótico

O actor José Mayer actualizou, nesta terça-feira, o seu estado de saúde. Após ter sido internado, no dia 17 de Março, o artista revelou que teve alta no fim do mês e que está completamente recuperado. No vídeo, divulgado no seu perfil nas redes sociais, Mayer nega que tenha tido um “surto psicótico”.

“Não tive qualquer diagnóstico de surto psicótico como foi veiculado”, disse ele, referenciando veículos que teriam apontado a ocorrência. “Agradeço aos médicos e aos profissionais de saúde, ao carinho do público e à imprensa que, ciente da sua responsabilidade, se prontificou a noticiar as informações oficiais divulgadas pela minha assessoria. A media nefasta e perniciosa nem merece resposta.”

Segundo o actor, ele teve uma recaída da doença auto-imune, granulomatose com poliangeíte (também conhecida como vasculite de Wegener), em meados de Fevereiro. “Voltei a ser internado a 17 de Março para que, com orientação da junta médica que me acompanha desde o início, pudesse fazer a retirada da forte medicação iniciada em Fevereiro", acrescentou.

Acusado de ter abusado sexualmente de uma figurinista nos bastidores da Globo, em 2017, durante a novela A Lei do Amor, Mayer foi afastado das produções de dramaturgia da emissora. Em Janeiro de 2019, a Globo e o actor deram fim à parceria após mais de 35 anos.

Exclusivo PÚBLICO/Folha de S.Paulo

Nota: o PÚBLICO respeitou a composição do texto original, com excepção de algumas palavras ou expressões não usadas em português de Portugal