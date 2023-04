Quinta na TV: Haverá Sangue, Narcos: México e Pop Dell’Arte

Nas sugestões do dia também entram Os Jogos da Fome, o poder de Springsteen, relatos de freiras, The Equalizer e o maior peixe do mundo.

CINEMA

Haverá Sangue

TVCine Action, 11h25

Um épico sobre a família, a febre do petróleo, a ambição e a vingança, na fronteira da Califórnia, com Daniel Day-Lewis na interpretação que lhe valeu o seu segundo Óscar. Realizado por Paul Thomas Anderson, com base no livro Oil!, de Upton Sinclair, o filme arrecadou outra estatueta dourada, pela fotografia.

The Hunger Games: Os Jogos da Fome

Fox Movies, 12h51

Maratona com os quatro filmes baseados nos best-sellers de Suzanne Collins, uma ficção distópica projectada num futuro pós-apocalíptico em que um governo totalitário subjuga 12 distritos. Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) emerge como heroína ao vencer um bárbaro “divertimento” em que adolescentes de todos os distritos têm de lutar pela vida.

No segundo filme, Em Chamas (às 15h02), é forçada a entrar numa edição especial dos jogos, agora que se tornou símbolo de resistência. Nos seguintes, A Revolta - Parte 1 (17h18) e Parte 2 (19h08), assume-se como líder.

Blinded by the Light - O Poder da Música

Hollywood, 21h30

Luton (Inglaterra), anos 1980. Um jovem imigrante paquistanês tenta adaptar-se e, ao mesmo tempo, respeitar as tradições da família. Um dia, descobre a música de Bruce Springsteen. Aquelas letras vão transformá-lo – mesmo que, no processo, tenha de lidar com a resistência do pai.

Com assinatura de Gurinder Chadha, o filme adapta o livro de memórias do jornalista Sarfraz Manzoor. Viveik Kalra, Hayley Atwell, Rob Brydon, Kulvinder Ghir e Nell Williams ocupam os papéis principais.

SÉRIES

The Equalizer

TVCine Action, 22h10

Arranca a terceira temporada da série em que Queen Latifah se transforma em estrela de acção, na pele de uma mãe solteira nova-iorquina tornada “vigilante”.

Criada por Andrew W. Marlowe e Terri Edda Miller, The Equalizer é uma reinvenção da série dos anos 1980 que, em 2014, já tinha inspirado uma saga cinematográfica de dois filmes (e um terceiro anunciado para este ano) com Denzel Washington no papel principal e Antoine Fuqua atrás das câmaras.

Narcos: México

AMC, 00h

Neste spin-off de Narcos, os cartéis de drogas mantêm o protagonismo, mas a acção desloca-se da Colômbia para o México, para se centrar nas operações do império que ganhou força em Guadalajara, nos anos 1980, sob a liderança de Félix “El Padrino” Gallardo (interpretado por Diego Luna).

Hoje começa a terceira e derradeira ronda de episódios, com Gallardo atrás das grades e os outros narcotraficantes em acesa disputa pelo título de maior chefe do negócio. Esta temporada conta com a participação de um popular cantor porto-riquenho que também é fã da série: Benito Antonio Martínez Ocasio, mais conhecido como Bad Bunny.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

Eu, irmã recolhe relatos de fé, vocação e sacrifício feitos por freiras, quer estejam em clausura ou a participar activamente em missões na comunidade. A reportagem é assinada por José António Pereira, André Mateus Pinto e Marcelo Sá Carvalho.

DOCUMENTÁRIOS

A Ilha dos Gigantes

RTP1, 23h59

O cameraman subaquático Nuno Sá e o investigador Jorge Fontes unem-se para perscrutar o segredo de Santa Maria (Açores), o único sítio da Europa onde se encontra uma população do maior peixe do mundo: o tubarão-baleia.

O documentário resulta de oito anos de uma investigação que contou com a ajuda dos pescadores marienses e que envolveu a colocação de câmaras nos próprios animais em estudo. O objectivo foi tentar descobrir o porquê de se concentrarem nesta zona do Atlântico e também explorar a colaboração que mantêm com os atuns, para se alimentarem de grandes cardumes de pequenos peixes.

Ainda Tenho um Sonho ou Dois - A História dos Pop Dell’Arte

RTP2, 3h28

Documentário de Nuno Galopim e Nuno Duarte sobre 30 anos de uma carreira irregular, cultual e transgressora, feita de devaneios arty, símbolos sexuais e outros sonhos pop. O filme resume o que foram as mais de três décadas de existência desta banda lisboeta, desde os primeiros passos no mítico Rock Rendez-Vous.